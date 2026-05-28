Kuvajti dënon sulmet iraniane në territorin e tij si shkelje flagrante të sovranitetit dhe sigurisë

Şahin Demir
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Kuvajti dënoi sot me forcë atë që e përshkroi si sulme iraniane me raketa dhe dronë që synonin territorin e tij, duke i quajtur ato përshkallëzim të rrezikshëm dhe shkelje flagrante të sovranitetit dhe sigurisë së vendit, transmeton Anadolu.
Sulmet përbënin kërcënim të drejtpërdrejtë për civilët dhe objektet jetësore, duke kërkuar që Irani të ndalojë menjëherë dhe pa kushte atë që e përshkroi si "sulme agresive", raportoi agjencia shtetërore e lajmeve e Kuvajtit KUNA, duke cituar një deklaratë të lëshuar nga Ministria e Jashtme.
Ministria gjithashtu e mbajti Iranin plotësisht përgjegjës për sulmet dhe theksoi se Kuvajti rezervon të drejtën për të marrë të gjitha masat e nevojshme për të ruajtur sigurinë e tij dhe për të mbrojtur territorin e tij.
Deklarata erdhi pasi Trupat e Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) të Iranit thanë më herët sot se kishin synuar një bazë ajrore amerikane në Kuvajt në përgjigje të një sulmi ajror amerikan pranë aeroportit "Bandar Abbas" në jug të Iranit.
Sipas Agjencisë gjysmëzyrtare të Lajmeve Tasnim të Iranit, IRGC tha se sulmi hakmarrës erdhi disa orë pasi predhat ajrore amerikane dyshohet se goditën një zonë pranë aeroportit në qytetin portual jugor.
“Ky reagim është paralajmërim serioz në mënyrë që armiku të dijë se agresioni nuk do të mbetet pa përgjigje”, tha IRGC, duke paralajmëruar se çdo sulm i përsëritur do të shkaktonte përgjigje "më vendimtare".
Më herët sot një zyrtar amerikan i tha Anadolu-t se forcat amerikane kishin rrëzuar katër dronë iranianë pranë Ngushticës së Hormuzit dhe kishin goditur një stacion kontrolli tokësor iranian në Bandar Abbas që dyshohet se po përgatitej të lëshonte një dron tjetër.
Zyrtari pretendoi se veprimet e SHBA-së ishin "të matura" dhe "thjesht mbrojtëse", duke thënë se ato kishin për qëllim ruajtjen e armëpushimit. Irani më vonë dënoi sulmin ushtarak amerikan pranë Bandar Abbas, duke akuzuar Washingtonin për shkelje të përsëritur të armëpushimit dhe kërcënim të vendeve të rajonit, sipas Ministrisë së Jashtme iraniane.
Tensionet rajonale kanë mbetur të larta që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar sulme hakmarrëse iraniane në të gjithë rajonin dhe mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, megjithëse negociatat në Islamabad ende nuk kanë prodhuar një marrëveshje të qëndrueshme.