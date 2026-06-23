Kryqi i Kuq bën thirrje për vigjilencë ndërsa vala e të nxehtit godet Evropën

Beyza Binnur Dönmez
23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
Federata Ndërkombëtare e Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe (IFRC) sot u bëri thirrje njerëzve në të gjithë Evropën që ta marrin seriozisht valën e të nxehtit, të kontrollojnë fqinjët dhe të afërmit e cenueshëm, pasi temperaturat ekstreme rrisin rreziqet shëndetësore në të gjithë kontinentin, transmeton Anadolu.
"Po flasim ndërsa një valë tjetër intensive e vapës përshkon Evropën", u tha gazetarëve në Gjenevë, zyrtarja e lartë e IFRC-së për politikën e klimës, Mary Friel.
Autoritetet shëndetësore në disa rajone kanë lëshuar alarme për vapën, duke paralajmëruar për kushte të rrezikshme në ditët në vijim. Friel tha se shumë banorë urbanë po përjetojnë pak lehtësim gjatë natës.
Ajo tha se të moshuarit, fëmijët, gratë shtatzëna, njerëzit me sëmundje kronike, punëtorët në natyrë, migrantët, të pastrehët dhe ata që jetojnë në banesa të ventiluara dobët përballen me rreziqet më të mëdha.
"Nxehtësia e brendshme është shpesh kërcënim i fshehur, veçanërisht për njerëzit me lëvizshmëri të kufizuar", tha Friel, duke i kërkuar publikut të kontrollojë fqinjët dhe të afërmit e mbyllur në shtëpi.
Në të gjithë Evropën, vullnetarët e Kryqit të Kuq kanë kryer vizita derë më derë, thirrje për ndihmë sociale, kanë shpërndarë ujë, kanë operuar stacione ftohëse dhe kanë ofruar ndihmën e parë dhe informacion publik, shtoi ajo.
Në Zvicër, Kryqi i Kuq Zviceran po punon me autoritetet kantonale për të mbështetur personat mbi 75-vjeç përmes thirrjeve për ndihmë sociale dhe vizitave në shtëpi. Iniciativa të ngjashme janë duke u zhvilluar në Itali dhe Spanjë, ku Kryqi i Kuq Spanjoll arriti mbi 62 mijë njerëz gjatë ngjarjeve të nxehtësisë ekstreme vitin e kaluar.
Friel paralajmëroi se ndryshimi i klimës po i bën valët e nxehtësisë më të shpeshta, më të gjata dhe më intensive, duke e quajtur nxehtësinë ekstreme "një nga sfidat përcaktuese humanitare të kohës sonë".