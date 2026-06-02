Kryetari i parlamentit turk takohet me presidentin finlandez në Helsinki

Ali Kemal Akan
02 Qershor 2026•Përditësim: 02 Qershor 2026
Kryetari i Asamblesë së Madhe Kombëtare Turke, Numan Kurtulmus, u takua të martën me presidentin finlandez, Alexander Stubb, gjatë vizitës së tij zyrtare në Helsinki, transmeton Anadolu.
Në takimin e mbajtur në rezidencën presidenciale finlandeze, të dyja palët shkëmbyen pikëpamje mbi marrëdhëniet dypalëshe, bashkëpunimin ndërparlamentar dhe zhvillimet aktuale rajonale dhe globale.
Në takim morën pjesë anëtarë të delegacionit parlamentar turk. Ambasadori i Turqisë në Helsinki, Deniz Cakar, gjithashtu mori pjesë në takim.
"Falënderoj Presidentin finlandez Alexander Stubb për pritjen e tij të sjellshme. Shpresoj që vizita jonë do të forcojë më tej bashkëpunimin midis Turqisë dhe Finlandës dhe do të ofrojë vrull për zhvillimin e marrëdhënieve midis parlamenteve tona", tha Kurtulmus në kompaninë turke të mediave sociale NSosyal.
Kurtulmus filloi vizitën zyrtare të hënën dhe u takua me qytetarë turq që jetojnë në Finlandë, si dhe me përfaqësues të Kongregacionit Finlandez-Islamik.