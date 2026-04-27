Kryetarët e bashkive holandeze i kërkojnë Gjermanisë të heqë kontrollet kufitare pas aksidentit vdekjeprurës

Necva Taştan Sevinç
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Kryetarët e bashkive holandeze kanë kritikuar ashpër kontrollet e vazhdueshme kufitare të Gjermanisë pas një aksidenti fatal me shumë automjete, duke paralajmëruar se masat po shkaktojnë aksidente, humbje ekonomike dhe mund të shkelin ligjin evropian, transmeton Anadolu.
Një burrë 66-vjeçar u vra të shtunën kur shtatë automjete u përplasën pranë Babberich në provincën Gelderland të Holandës, me mbingarkesën në pikat e kontrollit gjermane të përmendur gjerësisht si një faktor kontribues. Aksidenti ka rinisur debatin mbi kontrollet e futura nga Berlini në vitin 2024 për të frenuar emigracionin e parregullt, raportoi të dielën e përditshmja holandeze "Trouw".
Kryebashkiaku i Nijmegenit, Hubert Bruls, i quajti aksidentet "jashtëzakonisht tragjike", duke thënë se ato i bëjnë kontrollet e vazhdueshme "edhe më të hidhura". Ai i kërkoi Gjermanisë të ndalojë atë që e përshkroi si një masë "pothuajse të përhershme".
"Kisha mjaft mirëkuptim" kur u futën kontrollet, tha Bruls, duke përmendur flukset e larta të refugjatëve dhe shqetësimin publik në atë kohë. "Por më shumë se një vit e gjysmë më vonë, situata është shumë e ndryshme", tha ai.
"Pyetja që duhet të ngrihet tani është nëse kjo është ende në përputhje me ligjin evropian", tha ai, duke shtuar se ekspertët ligjorë dyshojnë në vlefshmërinë e saj.
Kryebashkiaku i Doetinchem, Mark Boumans, gjithashtu shprehu zhgënjim, duke thënë se ishte "thellësisht i zhgënjyer" që Gjermania nuk kishte arritur të gjente zgjidhje që kufizojnë migrimin "pa efekte anësore jashtëzakonisht të dëmshme".
Komunat kufitare raportojnë rritje të ndërprerjeve, duke përfshirë bllokime trafiku, aksidente dhe rritje të trafikut "ndërprerës" përmes fshatrave lokale. Transporti dhe Logjistika e Holandës vlerëson se vonesat që ndikojnë në mallra kanë shkaktuar tashmë humbje që arrijnë në miliona euro.
Pavarësisht kritikave në rritje, Gjermania sinjalizoi se do të mbajë kontrollet, me rishikimin e ardhshëm që pritet në shtator. Autoritetet argumentojnë se politika është efektive, duke cituar të dhënat e policisë që tregojnë 3.476 persona të ndaluar për hyrje të paligjshme midis shtatorit 2024 dhe marsit 2026, me 1.730 të cilëve iu mohua hyrja dhe 157 të dyshuar për kontrabandë të arrestuar.
Bruls vuri në pikëpyetje efektivitetin e pikave të kontrollit fikse, duke sugjeruar se patrullat mobile më në brendësi të vendit do të ishin “më efektive, më të zgjuara dhe më pak shqetësuese”. Si kryetar i rrjetit Euregio Rhine-Waal, ai tha se do të ushtronte presion për të rritur presionin mbi Berlinin.