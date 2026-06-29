Kryeparlamentari turk: Përfundimi i agresionit izraelit është çelësi për të siguruar paqen në botë

Merve Berker
29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
Kryetari i parlamentit turk, Numan Kurtulmus, tha të hënën se përfundimi i veprimeve të qeverisë izraelite jo vetëm që do t'i lejojë palestinezët të jetojnë në paqe, por gjithashtu do të ndihmojë në sigurimin e paqes botërore, transmeton Anadolu.
Duke folur në hapjen e Samitit Parlamentar të NATO-s në Stamboll, Kurtulmus tha se nuk mund të ketë paqe të qëndrueshme në botë pa paqe në Lindjen e Mesme dhe nuk ka paqe në Lindjen e Mesme pa paqe për palestinezët.
"Fundi i këtyre akteve të agresionit nga qeveria izraelite jo vetëm që do t'i lejonte palestinezët të arrijnë paqen dhe qetësinë, por do të nënkuptonte gjithashtu sigurimin e paqes botërore," tha ai.
Kurtulmus përsëriti mbështetjen e Turqisë për krijimin e një shteti të pavarur dhe sovran palestinez me kryeqytet Kudsin Lindor, duke shtuar se “nuk ka rrugë tjetër përpara se një zgjidhje me dy shtete”.
Ai u bëri thirrje gjithashtu anëtarëve të NATO-s dhe komunitetit ndërkombëtar që të mbështesin iniciativat e vazhdueshme të paqes në rajon.
Duke iu referuar memorandumit të fundit të mirëkuptimit midis Iranit dhe SHBA-së, zyrtari tha se negociatat që filluan në Zvicër ofruan shpresë për një "paqe të qëndrueshme dhe të drejtë".
“Ne shpresojmë se ato përfundimisht do të çojnë në një paqe të qëndrueshme dhe të drejtë, jo thjesht një armëpushim, por një zgjidhje të vërtetë paqeje,” tha ai.
Kurtulmus theksoi gjithashtu përpjekjet e mëparshme ndërmjetësuese të Ankarasë, duke përfshirë lehtësimin e Iniciativës së Grurit të Detit të Zi dhe shkëmbimet e shumta të të burgosurve midis Ukrainës dhe Rusisë.
Sa i përket bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes, ai tha se Turqia ka bërë përparim të rëndësishëm në industrinë e saj të mbrojtjes dhe është e gatshme të ndajë aftësitë e saj me aleatët.
Kurtulmus ripohoi gjithashtu përkushtimin e Turqisë ndaj objektivit të NATO-s për ndarjen e 5 për qind të prodhimit të brendshëm bruto për shpenzimet e mbrojtjes dhe kritikoi embargot e industrisë së mbrojtjes të vendosura nga disa aleatë si "të njëanshme, të pakuptimta dhe në kundërshtim me frymën e aleancës".
Ai tha se bota dhe NATO janë në një "udhëkryq historik" dhe bëri thirrje për bashkëpunim për të ndihmuar në krijimin e "një rend të ri botëror, të drejtë dhe të barabartë".