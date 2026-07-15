Kryeparlamentari turk Kurtulmus mesazh me rastin e Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, 15 korrikut

Kemal Karadağ
15 korrik 2026•Përditësim: 15 korrik 2026
Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Turqisë (TBMM), Numan Kurtulmus, lidhur me tentativën për grusht shteti të Organizatës Terroriste Fetullah (FETO) më 15 korrik 2016 tha se "Atë natë, ata që besnikërinë ndaj besimit, vlerave dhe atdheut të përbashkët e kishin vendosur në qendër të jetës së tyre u përballën me pionët e komplotit dhe 15 Korriku hyri në histori si një epikë e madhe e rezistencës, e gdhendur në kujtesën kombëtare të popullit tonë", raporton Anadolu.
Kurtulmus publikoi një mesazh në llogarinë e tij në rrjetet sociale me rastin e 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar.
Në mesazhin e tij, Kurtulmus theksoi se 15 korriku i vitit 2016 mbeti në kujtesën e popullit turk si një sprovë e rëndë mes errësirës së tradhtisë dhe dritës së guximit, duke shtuar se atë natë vetëdija për të qenë një komb pushoi së qeni një ide abstrakte dhe u shndërrua në një veprim të hapur, të dëshmuar me sakrificë jete në rrugë, sheshe, ura dhe para parlamentit.
"Atë natë, ata që besnikërinë ndaj besimit, vlerave dhe atdheut të përbashkët e kishin vendosur në qendër të jetës së tyre u përballën me pionët e komplotit dhe 15 Korriku hyri në histori si një epikë e madhe e rezistencës, e gdhendur në kujtesën kombëtare të popullit tonë. Natën e 15 korrikut 2016, fakti që Kuvendi i Madh Popullor i Turqisë, i cili për herë të dytë në historinë e tij fitoi nderin e të qenit veteran, mbeti i hapur dhe që deputetët e të gjitha partive politike u mblodhën nën të njëjtën çati, u regjistrua si një nga faqet më të veçanta të historisë sonë demokratike".
"Me rastin e 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, i kujtojmë me mëshirë dëshmorët tanë të nderuar dhe me mirënjohje e respekt veteranët tanë. Shpreh falënderimet e mia të pafundme për popullin tonë, i cili atë natë iu doli përballë tankeve dhe plumbave, mbushi sheshet dhe shkroi një epikë të demokracisë. Zoti i Madhëruar mos i dhëntë më kurrë popullit tonë të përjetojë një natë të tillë tradhtie", tha Kurtulmus.
Tentativa për grusht shteti e 15 korrikut 2016 u krye nga një fraksion brenda Forcave të Armatosura Turke i lidhur me Organizatën Terroriste FETO. Puçistët hapën zjarr ndaj civilëve dhe forcave të sigurisë dhe bombarduan institucionet shtetërore, duke vrarë 253 persona dhe duke plagosur mijëra të tjerë.