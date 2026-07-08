Kryeministrja italiane Meloni: Qasja ime ndaj Trumpit udhëhiqet nga interesat e Italisë dhe Evropës

Melike Pala
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Kryeministrja italiane Giorgia Meloni tha sot se nuk ishte penduar për angazhimin e saj politik me presidentin e SHBA-së, Donald Trump, duke theksuar se qasja e saj ishte nxitur nga një angazhim për forcimin e unitetit brenda aleancës perëndimore, transmeton Anadolu.
“Nuk pendohem për asgjë që kam bërë”, tha Meloni në një konferencë për media pas Samitit të NATO-s në Ankara, në përgjigje të pyetjeve nëse i vinte keq për investimin politik që bëri në marrëdhënien e saj me Trumpin.
"Unë e bëra këtë investim politik nga bindja ime në unitetin e Perëndimit", shtoi ajo, sipas agjencisë së lajmeve ANSA.
Meloni tha se qasja e saj nuk ishte një strategji e adoptuar posaçërisht pas rikthimit të Trumpit në skenën politike, por përkundrazi një metodë më e gjerë që ajo zbaton në marrëdhëniet e saj me partnerët ndërkombëtarë.
“Nuk është një strategji që kam zbatuar me ardhjen e Trumpit, por një strategji që e kam me të gjithë bashkëbiseduesit e mi”, tha ajo.
Kryeministrja vuri në dukje se ajo ndan qëndrime të përbashkëta me Trumpin për çështje, përfshirë migrimin dhe kundërshtimin ndaj "kulturës së zgjuar".
“Gjërat po shkojnë siç i kemi parë, por unë nuk e ndryshoj mendjen”, tha Meloni.
Ajo shtoi se politika e saj udhëhiqet nga interesat kombëtare të Italisë dhe Evropës, veçanërisht nga nevoja për të forcuar bashkëpunimin midis vendeve perëndimore.
Vërejtjet e Melonit erdhën pasi Trump rinovoi mosmarrëveshjen e tij publike të dielën duke postuar një imazh të modifikuar në Truth Social duke sugjeruar se ajo ishte tepër e interesuar për të, duke shkruar: "Nevojitet urdhër mbrojtjeje".
Muajin e kaluar, Trumpi pretendoi se Meloni "u lut" të ishte në një foto me të në një samit të G7. Meloni hodhi poshtë akuzat si "plotësisht të sajuara", duke shtuar se "Italia dhe unë kurrë nuk lutemi".