Kryeministri suedez: Samiti i NATO-s në Ankara do të zhvillohet në një kohë të trazuar

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03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
Samiti i ardhshëm i NATO-s në Ankara do të zhvillohet në atë që kryeministri suedez Ulf Kristersson e përshkroi si një "kohë të trazuar" për sigurinë evropiane dhe globale, ku aleanca pritet të përqendrohet në rritjen e prodhimit të mbrojtjes, transmeton Anadolu.
Duke folur përpara samitit, Kristersson tha se situata e sigurisë në Evropë mbetet e përcaktuar nga lufta e vazhdueshme në Ukrainë.
"Siguria evropiane aktualisht shkruhet në Ukrainë", tha ai, raportoi transmetuesi publik SVT.
Kristersson vuri në dukje se vendet evropiane duhet të forcojnë aftësinë e tyre për të mbrojtur veten, duke treguar një rritje të ndjeshme të shpenzimeve të mbrojtjes në vitet e fundit.
Ai tha se shpenzimet e mbrojtjes të Suedisë janë më shumë se dyfishuar midis viteve 2021 dhe 2025, duke shtuar se ambicia e qeverisë është të arrijë një objektiv të shpenzimeve të mbrojtjes prej pesë për qind deri në vitin 2030.
"Ambicia jonë është të arrijmë objektivin prej pesë për qind tashmë në vitin 2030", tha Kristersson.
Ministrja e Jashtme e Suedisë, Maria Malmer Stenergard, tha se samiti vjen në një moment kritik, duke theksuar nevojën për unitet brenda aleancës.
"Aleanca duhet të dërgojë një sinjal të fortë uniteti në mbështetje afatgjatë për Ukrainën dhe si një sinjal të rëndësishëm për Rusinë", tha ajo.
Qeveria suedeze theksoi se diskutimet në Ankara do të përqendrohen në rritjen e kapacitetit industrial të mbrojtjes në të gjithë Evropën, së bashku me ndihmën e vazhdueshme ushtarake dhe financiare për Kievin.
Ankaraja do të presë një samit të NATO-s më 7-8 korrik, duke bashkuar udhëheqësit aleatë për të diskutuar investimet dhe industrinë në mbrojtje, mbështetjen e vazhdueshme për Ukrainën dhe diskutimet më të gjera të NATO 3.0.