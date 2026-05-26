Kryeministri spanjoll paralajmëron se uria po përdoret si "armë e lirë lufte"

Beyza Binnur Dönmez
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Kryeministri i Spanjës, Pedro Sanchez, paralajmëroi se uria po përdoret gjithnjë e më shumë si “armë shumë e lirë” në konflikte, duke dënuar sulmet ndaj infrastrukturës ushqimore dhe duke paralajmëruar për përkeqësim të pasigurisë ushqimore globale të shkaktuar nga lufta në Lindjen e Mesme, raporton Anadolu.
Duke folur në ngjarjen “Siguria ushqimore dhe ushqyerja nën presion: Pasojat e konfliktit në Lindjen e Mesme” gjatë Javës së Ushqyerjes në Romë, Sanchez tha se më shumë se 700 milionë njerëz në mbarë botën përballen me pasiguri ushqimore, ndërsa miliona fëmijë vuajnë nga kequshqyerja.
“Uria sot është pikërisht kjo: një armë”, tha Sanchez, duke e përshkruar atë si “një armë shumë të lirë” dhe “shkelje të hapur të së drejtës ndërkombëtare humanitare”.
Ai tha se më shumë se 20.000 sulme ndaj tregjeve, tokave bujqësore dhe sistemeve të shpërndarjes së ushqimit janë regjistruar gjatë tetë viteve të fundit, duke iu referuar veçanërisht Gazës, ku “disa kërkojnë të fitojnë një luftë duke e lënë një popull të tërë të vdesë nga uria për ta detyruar të dorëzohet”.
Sanchez gjithashtu kritikoi trajtimin nga Izraeli ndaj anëtarëve të flotiljes humanitare të ndaluar javën e kaluar gjatë përpjekjes për të dërguar ndihma.
“Ata janë, meqë ra fjala, të njëjtët që javën e kaluar poshtëruan, braktisën dhe keqtrajtuan anëtarët e një flotiljeje që synonte vetëm të dorëzonte ndihmë humanitare”, tha ai.
Lideri spanjoll paralajmëroi se ndërprerjet e shkaktuara nga konfliktet, përfshirë prishjet e zinxhirëve të furnizimit dhe mbylljen e rrugëve kryesore tregtare si Ngushtica e Hormuzit, rrezikojnë të nxisin një krizë të re globale ushqimore brenda pak muajsh.
Sanchez tha se evropianët tashmë e ndiejnë ndikimin “në xhepat tanë” përmes rritjes së çmimeve të ushqimeve, ndërsa në rajone të tjera pasojat janë “edhe më dramatike” për shkak të rrezikut në rritje të urisë.
Ai paralajmëroi se çmimet e plehrave me bazë azoti janë rritur deri në 50 për qind për shkak të mbylljes së Ngushticës së Hormuzit, përmes së cilës kalon pothuajse gjysma e tregtisë detare të plehrave.
“Prandaj, mendoj se është shumë e rëndësishme të jemi të vetëdijshëm për atë që është në lojë, sepse vendimet e sotme do të përcaktojnë nëse brenda gjashtë apo dymbëdhjetë muajsh bota do të përballet me një krizë të re ushqimore”, tha ai.
“Ata që i vënë flakën botës nuk janë kurrë ata që në fund mbeten të uritur”, shtoi ai.
Sipas Sanchezit, Spanja ka rritur ndihmën për zhvillim me 13 për qind në vitin 2025, pavarësisht një rënieje më të gjerë globale, dhe u zotua për vazhdimin e mbështetjes ndaj përpjekjeve shumëpalëshe për luftimin e urisë.