Kryeministri spanjoll mbështet yllin e Barcelonës, Lamine Yamal, pas kritikave të ministrit izraelit të mbrojtjes

Burak Bir
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
Kryeministri spanjoll shprehu mbështetje për futbollistin Lamine Yamal pas akuzave të ministrit të mbrojtjes së Izraelit se ylli i Barcelonës ka “nxitur urrejtje ndaj Izraelit” për shkak të shprehjeve publike të mbështetjes për palestinezët, transmeton Anadolu.
Në një postim në platformën amerikane X, Pedro Sanchez tha se ata që e konsiderojnë valëvitjen e flamurit të një shteti si “nxitje urrejtjeje” ose “kanë humbur gjykimin, ose janë verbuar nga turpi i tyre”.
“Lamine ka shprehur vetëm solidaritetin me Palestinën që e ndiejnë miliona spanjollë. Një arsye më shumë për të qenë krenar për të”, shtoi Sanchez.
Ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, e kishte akuzuar Yamalin për nxitje të “urrejtjes ndaj Izraelit”.
Të hënën, futbollisti 18-vjeçar i Spanjës u pa duke valëvitur flamurin gjatë paradës së ekipit në rrugët e Barcelonës me rastin e shpalljes kampion në La Liga, ndërsa në festime morën pjesë rreth 750.000 njerëz.
Pamjet e këtij gjesti u bënë shpejt virale në internet dhe shkaktuan reagime nga mbështetës dhe figura publike.