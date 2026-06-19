Kryeministri Sharif vlerëson rolin ndërmjetësues të Pakistanit në marrëveshjen SHBA-Iran

Islam Uddin
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Kryeministri pakistanez, Shehbaz Sharif, ka vlerësuar rolin e vendit të tij në përpjekjet për paqe mes SHBA-së dhe Iranit, duke e quajtur Memorandumin e Islamabadit një arritje historike diplomatike që i ka sjellë Pakistanit njohje dhe respekt ndërkombëtar, transmeton Anadolu.
Duke iu drejtuar Asamblesë Kombëtare, Sharif përgëzoi udhëheqjen politike dhe ushtarake të vendit për përfundimin me sukses të marrëveshjes.
"Shumë kombe kalojnë shekuj duke kërkuar një nder të tillë, por nuk arrijnë ta fitojnë. Sot, emri i Pakistanit përmendet në mbarë botën me respekt dhe dinjitet", tha ai.
Sharif i atriboi marshallit të fushës Syed Asim Munir një rol kyç në përpjekjet ndërmjetësuese.
"Ai punoi ditë e natë për paqen. Pati momente kur dukej se procesi i armëpushimit mund të dështonte, por Pakistani mbeti i përkushtuar për të gjetur një zgjidhje", tha ai.
Kryeministri gjithashtu vlerësoi zv.kryeministrin dhe ministrin e Punëve të Jashtme, Ishaq Dar, si dhe ministrin e Punëve të Brendshme, Mohsin Naqvi, për kontributin e tyre.
Ai tha se dje kishte biseduar me presidentin Iranian, Masoud Pezeshkian dhe e përshkroi bisedën si të ngrohtë dhe konstruktive.
Sipas kryeministrit pakistanez, Pezeshkian falënderoi Pakistanin dhe popullin e tij për mbështetjen ndaj Iranit gjatë kohëve të vështira dhe shprehu mirënjohje për përpjekjet e Islamabadit në lehtësimin e procesit të paqes.
Ai shtoi se e kishte ftuar presidentin iranian të vizitojë Pakistanin, ndërsa Pezeshkian e kishte ftuar Pakistanin të marrë pjesë në ceremonitë mortore të liderit suprem të Iranit, Ali Khamenei.
Sharif tha se marrëveshja do të sjellë përfitime ekonomike për rajonin, përfshirë uljen e çmimeve të energjisë.
"Çmimet globale të naftës tashmë po bien dhe populli i Pakistanit do të përfitojë nga ky zhvillim", tha ai, duke njoftuar se një ulje e konsiderueshme e çmimeve të karburanteve në vend do të shpallet më vonë gjatë ditës.
Sharif falënderoi edhe Katarin, Arabinë Saudite, Turqinë, Kinën, Iranin dhe SHBA-në, veçanërisht presidentin Donald Trump, për mbështetjen e përpjekjeve që çuan në arritjen e marrëveshjes.
Të mërkurën, Trump dhe Pezeshkian nënshkruan një memorandum mirëkuptimi që synon t'i japë fund konfliktit të nisur më 28 shkurt, ndërsa ndërmjetësuesit pakistanezë njoftuan më vonë se marrëveshja kishte hyrë në fuqi.
Sipas memorandumit, Irani pritet të rihapë Ngushticën e Hormuzit për trafikun tregtar, ndërsa SHBA-ja do të fillojë heqjen e bllokadës detare ndaj Teheranit.