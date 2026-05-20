Kryeministri polak i kërkon NATO-s dhe BE-së të përgatiten për të gjitha skenarët gjatë luftës në Ukrainë

İlayda Çakırtekin
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
Kryeministri polak, Donald Tusk i kërkoi NATO-s dhe vendeve anëtare të BE-së të përgatiten për të gjitha skenarët e mundshëm gjatë një konference të përbashkët për shtyp me homologun e tij hungarez, Peter Magyar, në Varshavë të mërkurën, transmeton Anadolu.
Duke vënë në dukje kërcënimin në rritje të sigurisë që paraqet lufta Rusi-Ukrainë për Evropën Lindore, Tusk paralajmëroi për një rrezik në rritje të përshkallëzimit në rajon dhe u bëri thirrje vendeve të NATO-s dhe BE-së të përgatiten për të gjitha skenarët e mundshëm, sipas të përditshmes hungareze Magyar Nemzet.
Ai tha se Polonia do të forcojë më tej bashkëpunimin e saj ushtarak dhe rajonal, veçanërisht me vendet baltike dhe skandinave.
Tusk riafirmoi gatishmërinë e Polonisë për të bashkëpunuar me Hungarinë në diversifikimin e furnizimit të saj me energji.
Ai shprehu gjithashtu mbështetje për pranimin e Ukrainës në BE, duke theksuar se Kievi duhet të përmbushë të njëjtat kushte të kërkuara nga vendet e mëparshme anëtare.
Magyari, nga ana e tij, shprehu mbështetje për një përfundim të hershëm të luftës dhe vuri në dukje situatën e pakicës hungareze në rajonin Transkarpatia të Ukrainës.
Ai tha se Hungaria do të mbështeste fazën tjetër të negociatave të pranimit të Ukrainës në BE vetëm nëse do të bëhej përparim në të drejtat e pakicës hungareze.
Magyari tha se zgjidhja e çështjes para hapjes së kapitujve të negociatave do të dërgonte një sinjal të fortë nga Kievi.