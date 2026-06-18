Kryeministri pakistanez nënshkroi Memorandumin e Mirëkuptimit si ndërmjetës midis SHBA-së dhe Iranit

Riyaz Khaliq Khaliq
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif nënshkroi sot Memorandumin e Mirëkuptimit të Islamabadit (MoU i Islamabadit) të rënë dakord nga SHBA-ja dhe Irani për t'i dhënë fund luftës, transmeton Anadolu.
Pakistani është ndërmjetësi kryesor midis SHBA-së dhe Iranit pasi siguroi armëpushim më 8 prill dhe priti nivelin më të lartë të bisedimeve midis dy kombeve më 12 dhe 13 prill që nga ndërprerja e marrëdhënieve diplomatike në 1979.
Sipas një deklarate nga zyra e kryeministrit pakistanez, Sharif nënshkroi Memorandumin e Mirëkuptimit të Islamabadit si "ndërmjetës". Nënshkrimi i Sharifit pasoi nënshkrimet elektronike nga presidenti amerikan Donald Trump dhe presidenti iranian Masoud Pezeshkian gjatë natës ndërmjetëse të së mërkurës dhe të enjtes.
Më herët sot, Sharif njoftoi se Memorandumi i Mirëkuptimit të Islamabadit midis SHBA-së dhe Iranit hyri në fuqi me efekt të menjëhershëm.
Në një deklaratë të postuar në kompaninë amerikane të mediave sociale X, Sharif tha se "Memorandumi i Mirëkuptimit të Islamabadit" u nënshkrua në mënyrë elektronike nga presidentët e SHBA-së dhe Iranit dhe u miratua nga Pakistani në rolin e tij si ndërmjetës.
Sipas kushteve të memorandumit, Irani do të rihapë menjëherë Ngushticën strategjike jetike të Hormuzit ndërsa SHBA-ja do të heqë bllokadën e saj detare, sipas liderit pakistanez.
Menjëherë pasi SHBA-ja dhe Izraeli nisën luftën më 28 shkurt, Irani mbylli Hormuzin dhe më vonë më 13 prill, forcat amerikane vendosën bllokadën e tyre në portet iraniane, duke e bërë pothuajse të pamundur kalimin e anijeve tregtare përmes rrugës ujore kritike.