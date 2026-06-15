Kryeministri pakistanez falënderon Presidentin Erdogan për mbështetjen mbi marrëveshjen SHBA-Iran

Amir Latif Arain
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif, falënderoi të hënën Presidentin turk, Recep Tayyip Erdogan, për rolin e tij "shumë" mbështetës në arritjen e një marrëveshjeje të negociuar midis SHBA-së dhe Iranit për t'i dhënë fund luftës së tyre, transmeton Anadolu.
"Falënderoj veçanërisht vëllain tim të dashur, Presidentin e Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, për rolin e tij shumë mbështetës dhe mbështetjen e tij ndaj përpjekjeve tona...", tha Sharif ndërsa iu drejtua Asamblesë Kombëtare në kryeqytetin Islamabad.
Ai gjithashtu vlerësoi Presidentin kinez, Xi Jinping, Princin e Kurorës së Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman, Emirin e Katarit, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dhe partnerë të tjerë rajonalë për mbështetjen e tyre "të vazhdueshme" ndaj ndërmjetësimit disamujor të Islamabadit.
Sharif vlerësoi rolin dhe përpjekjet e shefit të ushtrisë pakistaneze, Feldmarshall Asim Munir, ministrit të Jashtëm, Ishaq Dar, ministrit të Brendshëm, Mohsin Naqvi dhe ekipit të Ministrisë së Jashtme për të ndërmjetësuar marrëveshjen historike.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, njoftoi të dielën se një marrëveshje me Iranin ishte finalizuar dhe tha se po autorizonte rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe heqjen e bllokadës detare amerikane.
Kryeministri pakistanez njoftoi gjithashtu të hënën në mëngjes se SHBA-ja dhe Irani kanë arritur një marrëveshje paqeje pas negociatave intensive, me të dyja palët që deklaruan një fund të menjëhershëm dhe të përhershëm të operacioneve ushtarake në të gjitha frontet, përfshirë në Liban.
Si Washingtoni ashtu edhe Teherani më vonë e konfirmuan njoftimin.
Pakistani ka ndërmjetësuar midis dy palëve që nga sigurimi i një armëpushimi më 8 prill, disa javë pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli nisën sulmet ndaj Iranit më 28 shkurt.