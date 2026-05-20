Kryeministri pakistanez do të zhvillojë vizitë shtetërore në Kinë këtë javë

Islam Uddin
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
Kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif, do të zhvillojë një vizitë shtetërore në Kinë nga 23 deri më 26 maj, njoftoi ministri i Jashtëm, Ishaq Dar, transmeton Anadolu.
Duke folur në një seancë të Senatit, Dar, i cili shërben gjithashtu si zëvendëskryeministër, tha se do ta shoqërojë Sharif gjatë vizitës.
Sipas tij, kryeministri pakistanez do të zhvillojë takime me liderët kinezë, përfshirë presidentin Xi Jinping dhe kryeministrin Li Qiang.
Sharif gjithashtu pritet të marrë pjesë në takime biznes me biznes dhe të marrë pjesë në ngjarje që shënojnë 75-vjetorin e marrëdhënieve diplomatike midis Pakistanit dhe Kinës.
"Do të kemi gjithashtu takime të dy mekanizmave shumë të rëndësishëm - së pari, forumit politik Pakistan-Kinë dhe së dyti, mekanizmit të përbashkët konsultativ të CPEC", tha Dar, duke shtuar se një delegacion i madh parlamentar shumëpartiak nga Pakistani do të marrë pjesë në disa takime në Pekin.
Pekini ende nuk e ka konfirmuar zyrtarisht vizitën. Një delegacion kinez i udhëhequr nga Cai Dafeng, i cili mbërriti në Islamabad, ishte gjithashtu i pranishëm në Senat gjatë fjalimit të Dar.
Dar vlerësoi mbështetjen e Kinës për Pakistanin dhe tha se të dy vendet ndajnë një "vizion të përbashkët" për çështjet rajonale dhe globale.
"Kina dha mbështetje të madhe në eliminimin e ndërprerjeve dhe reduktimeve të energjisë elektrike në Pakistan. Ne do t'i mbetemi gjithmonë mirënjohës Kinës", tha ai.