Kryeministri i Spanjës mbron imigracionin, e konsideron thelbësor për të ardhmen e vendit

Alyssa Mcmurtry
30 qershor 2026•Përditësim: 30 qershor 2026
Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez sot e mbrojti imigracionin si thelbësor për të ardhmen e Spanjës ndërsa programi i jashtëzakonshëm i vendit për rregullimin e migrantëve hyri në ditën e tij të fundit pasi mori rreth 1.2 milion aplikime, transmeton Anadolu.
"Pa imigracion, Spanja do të humbiste 19 për qind të PBB-së së saj deri në vitin 2050", tha Sanchez gjatë një prezantimi mbi migracionin. "Fakti që më shumë se një milion njerëz aplikuan tregon se sa e nevojshme ishte kjo masë", shtoi ai.
Programi i rregullimit u lejoi migrantëve pa dokumente që jetonin në Spanjë para 1 janarit 2026, të aplikonin për leje qëndrimi dhe pune të përkohshme, me kusht që të mos kishin precedentë penalë.
Sanchez tha se migrimi ndihmon në mbështetjen e shtetit të mirëqenies së Spanjës dhe kompenson rënien demografike, duke shtuar se pa migrantë vendi do të humbiste rreth 90 mije bare, 220 mijë ferma dhe 50 mijë klasa deri në mesin e shekullit.
"Spanja nuk ka ecur kurrë përpara duke ndërtuar mure", tha Sanchez i cili vuri në dukje se "E vetmja gjë e mirë për të bërë është t'i shtrijmë dorën, jo t'i kthejmë shpinën imigracionit".
Ai njoftoi një plan integrimi prej 505 milionë eurosh që synon përmirësimin e aksesit të emigrantëve në punësim, arsim, strehim dhe kujdes shëndetësor si dhe një fushatë publike që thekson kontributin e emigrantëve në Spanjë.
"Shoqëria spanjolle duhet të garantojë të drejta të barabarta, të luftojë diskriminimin dhe të ofrojë mundësi. Dhe ata që mbërrijnë duhet të respektojnë ligjet tona, të mësojnë gjuhët tona zyrtare dhe të ndajnë vlerat demokratike. Integrimi nuk ka të bëjë vetëm me të jetuarit diku, por ka të bëjë me formimin e një komuniteti", tha ai.
Sanchez hodhi poshtë kritikat nga Partia Popullore konservatore dhe partia e ekstremit të djathtë Vox. Ai tha se qeveria e tij po ndjek një politikë migracioni të bazuar në “inteligjencë, humanizëm dhe empati” në vend të oportunizmit politik.
Qasja e Spanjës kombinon hapjen me kontrollin kufitar. Mbërritjet e emigrantëve të parregullt kanë rënë me rreth një të tretën këtë vit, përfshirë rreth 70 për qind në Ishujt Kanarie, tha Sanchez.
Komentet e tij erdhën teksa Gjykata Supreme e Spanjës po shqyrton nëse duhet t'i kërkojë Gjykatës së Drejtësisë të Bashkimit Evropian të sqarojë nëse programi i rregullimit është në përputhje me ligjin e BE-së pas kundërshtimeve ligjore të ngritura nga disa rajone të qeverisura nga Partia Popullore, sipas raporteve të medias spanjolle.
Gjykata nuk e ka pezulluar masën dhe qeveria spanjolle tha sot se mbetet e bindur që programi është në përputhje me ligjin evropian.