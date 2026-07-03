Kryeministri i Moldavisë jep dorëheqje pas një skandali të kompanisë shtetërore

Necva Taştan Sevinç
03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
Kryeministri i Moldavisë, Alexandru Munteanu njoftoi sot dorëheqjen e tij, duke rrëzuar qeverinë e tij mes pasojave në rritje politike mbi një skandal që përfshin kompaninë shtetërore të navigimit ajror MoldATSA, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të postuar në platformën e mediave sociale amerikane Facebook, Munteanu tha se nuk mund të vazhdojë më në detyrë pa kompromentuar parimet e tij.
"Propozimin për të qenë kryeministër e pranova me shumë përgjegjësi dhe me besimin e fortë se mund të kontribuoj për të ndryshuar gjërat për mirë. Në momentin që kuptova se nuk mund ta ushtroja më mandatin tim në përputhje me parimet dhe bindjet që kam, zgjodha të largohem", tha ai.
Dorëheqja e Munteanut rrëzon automatikisht të gjithë qeverinë sipas kuadrit kushtetues të Moldavisë.
Largimi i tij vjen disa ditë pasi polemika e MoldATSA shkaktoi krizë politike, duke bërë që presidentja Maia Sanduto të premtojë një "pastrim të përgjithshëm" pas akuzave mbi emërimet dhe qeverisjen në ndërmarrjen shtetërore.
Të enjten, Parlamenti i Moldavisë formoi një komitet të posaçëm hetimor për të shqyrtuar administrimin e kompanive shtetërore. Paneli do të shqyrtojë procedurat e rekrutimit për pozitat e larta drejtuese, përbërjen e bordeve të drejtorëve dhe rastet në të cilat individë në të njëjtën kohë mbajnë poste në shumë institucione publike.
Ish-republika sovjetike Moldavia është kandidate për anëtarësim në Bashkimin Evropian.