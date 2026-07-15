Kryeministri i Malajzisë: Çdo shtetas izraelit i gjetur në vend do të deportohet menjëherë

Amir Latif Arain
15 korrik 2026•Përditësim: 15 korrik 2026
Kryeministri i Malajzisë, Anwar Ibrahim tha sot se çdo shtetas izraelit që gjendet në vend do të deportohet menjëherë pasi autoritetet po hetojnë pretendimet se një izraelit ishte i përfshirë në operacionet e një komuniteti rezidencial privat në shtetin jugor të Johor-it, transmeton Anadolu.
Anwar tha se agjencitë përkatëse po hetonin akuzat dhe se qeveria nuk do të bënte kompromis nëse ato vërtetohen se janë të vërteta, raportoi e përditshmja në gjuhën angleze "Free Malaysia Today".
"Nëse gjejmë ndonjë izraelit, do ta deportojmë menjëherë sepse nuk e njohim Izraelin", tha ai.
Mbajtësit e pasaportave izraelite përgjithësisht ndalohen të hyjnë në Malajzi pa miratim të veçantë, sepse vendi nuk e njeh Izraelin.
Ministria e Brendshme nisi një hetim pasi qeveria e shtetit Johor bëri thirrje për një hetim federal mbi akuzat që përfshijnë "Network School", një komunitet fillestar me bazë në Johor.
Departamenti i Emigracionit tha sot se të 266 të huajt e inspektuar në një komunitet ndërkombëtar në Forest City u zbuluan se kishin dokumente të vlefshme imigrimi.