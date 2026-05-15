Kryeministri i Kanadasë njofton planin për ta bërë vendin burim kyç të energjisë "së pastër dhe të besueshme"

Ahmet Salih Alacaci
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Kryeministri i Kanadasë dhe kryeministrja e Albertës nënshkruan të premten një marrëveshje historike për një tubacion nafte, duke shmangur ndërkohë çështjen e ndjeshme të lëvizjes për pavarësinë e provincës, raporton Anadolu.
Kryeministri Mark Carney dhe kryeministrja e Albertës Danielle Smith nënshkruan marrëveshjen në qytetin Calgary pas negociatave të gjata që datonin që nga koha e ish-kryeministrit Justin Trudeau.
Iniciativa për kapjen e karbonit do të bëjë që karboni i prodhuar nga kompanitë e rërave bituminoze të Albertës të taksohet me 130 dollarë kanadezë (95 dollarë amerikanë) për ton deri në vitin 2040, nga 95 dollarë për ton aktualisht. Ai do të arrijë në 100 dollarë për ton deri në vitin 2027.
Në këmbim të rritjes së taksës, qeveria federale do të miratojë ndërtimin e një tubacioni të ri të financuar privatisht të naftës drejt bregdetit perëndimor të British Columbia në Oqeanin Paqësor, nga ku nafta do të transportohet drejt tregjeve aziatike. Tubacioni pritet të transportojë rreth 1 milion fuçi bitum në ditë.
Carney tha se vendet aziatike kanë nevojë për naftën kanadeze, pasi Kanadaja shihet si një burim i besueshëm, duke theksuar se plani synon ta bëjë Kanadanë burim krç të “energjisë së përballueshme, të pastër dhe të besueshme”.
Në këmbim, Alberta do të ndërtojë një tubacion drejt Cold Lake, Alberta, për të transportuar karbonin nga 20 objekte të rërave bituminoze për ruajtje të përhershme në thellësi të tokës.
Në ceremoninë e nënshkrimit, Smith e quajti marrëveshjen një “hap të madh përpara” për Albertën dhe Otavën.
Smith shprehu kënaqësi për marrëveshjen, por ajo pritet të shkaktojë pakënaqësi brenda Partisë së saj të Bashkuar Konservatore (UCP).
Një numër i konsiderueshëm anëtarësh kërkojnë që Alberta të shkëputet nga Kanadaja dhe së fundmi rreth 300.000 banorë të Albertës nënshkruan një peticion në këtë drejtim.
Carney tha se marrëveshja me qeverinë e Albertës ka të bëjë me “ndërtimin e besimit në një Kanada që funksionon” për të gjithë kanadezët, përfshirë edhe ata në Alberta.