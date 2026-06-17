Kryeministri i Kanadasë, Carney e cilëson marrëveshjen SHBA-Iran si një "ndryshues të lojës"

Diyar Güldoğan
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Kryeministri i Kanadasë, Mark Carney tha të martën se ai e ka parë marrëveshjen midis SHBA-së dhe Iranit dhe e cilëson atë si një "ndryshues të lojës", transmeton Anadolu.
"Më duhet të them se i ka tejkaluar pritjet e mia. Ne jemi shumë të kënaqur me marrëveshjen që është arritur", tha Carney për CNN në margjinat e samitit të G7 në Francë.
Një memorandum mirëkuptimi (MOU) u nënshkrua mes SHBA-së dhe Iranit në mënyrë elektronike të dielën, i cili përfshin përfundimin e operacioneve ushtarake në të gjitha frontet dhe rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, ndërkohë që krijon terrenin për bisedimet mbi programin bërthamor të Iranit të lidhur me lehtësimin e sanksioneve. Ceremonia e nënshkrimit është caktuar për më 19 qershor në Zvicër.
Marrëveshja, e cila ende nuk është publikuar publikisht, përshkruan një armëpushim fillestar dhe bën thirrje për heqjen e menjëhershme të bllokadës detare në Ngushticën e Hormuzit.
"Epo, unë e kam parë marrëveshjen. Ne kemi burimet tona, ashtu si ju", tha Carney, kur u pyet nëse presidenti amerikan Donald Trump ia tregoi marrëveshjen atij.
"Është një kohëzgjatje e arsyeshme për një marrëveshje, e cila është në fuqi. Është një ndërprerje e armiqësive. Është një armëpushim për atë periudhë 60-ditore. Pra, mendoj se është e mirëstrukturuar nga këndvështrimi ynë. Unë në fakt mendoj se është një ndryshues i lojës", tha Carney.
Duke përmendur marrëveshjen, Carney tha se Irani nuk do të zhvillojë apo prokurojë armë bërthamore. "Kjo është në zemër të marrëveshjes", shtoi ai.
Kur u pyet nëse Kanadaja planifikon të ndihmojë në hapjen e Ngushticës së Hormuzit, Carney tha se vendi i tij do të ndihmojë "me sa mundemi".
"Ne nuk ishim fuqi e madhe detare rajonale. Ne kemi disa asete që mund t'i ndihmojmë me këtë. Mund të bëjmë disa gjëra në monitorim, por më e rëndësishmja, ne mund të bëjmë gjëra në anën financiare, sepse mbani mend, ka asete që po shkrihen", shtoi kryeministri kanadez.