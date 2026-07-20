Kryeministri hungarez mbështet mjeshtren e madhe të shahut Judit Polgar për presidente të vendit

Necva Taştan Sevinç
20 korrik 2026•Përditësim: 20 korrik 2026
Kryeministri hungarez, Peter Magyar mbështeti mjeshtren e njohur të shahut Judit Polgar si kandidate për presidente, duke thënë të dielën se do ta takonte të hënën për të diskutuar këtë pozicion, transmeton Anadolu.
Magyar njoftoi mbështetjen e tij pasi figura të njohura nga komunitetet shkencore, kulturore dhe sportive të Hungarisë i dërguan letër kryetares së parlamentit, Agnes Forsthoffer duke propozuar Polgarin për presidencën. "Vendi ynë ka nevojë për unitet, paqe dhe president me të cilin çdo hungarez mund të jetë krenar", shkroi ai në kompaninë amerikane të mediave sociale X.
Magyar tha se do ta pyeste Polgarin nëse ajo ishte e përgatitur t'i "shërbente vendit në një rol të ri" deri në miratimin e kushtetutës së re të Hungarisë. Ai e përshkroi Polgarin si një figurë, arritjet e së cilës kanë fituar respekt brenda dhe jashtë vendit, duke thënë se njohja e saj rezultoi nga talenti, puna e palodhur, qëndrueshmëria dhe integriteti i saj dhe jo nga lidhjet politike.
Polgar, e konsideruar gjerësisht si shahistja më e fortë femër në histori, kryesoi renditjen botërore të femrave pandërprerë për 26 vjet dhe gjithashtu hyri në top 10 të renditjes së përgjithshme globale.
Ajo është një mjeshtër e madhe ndërkombëtare dhe pesë herë kampione e Olimpiadës së Shahut. Polgar ka marrë gjithashtu Urdhrin Hungarez të Shën Stefanit, nderimi më i lartë shtetëror i vendit ndërsa së fundmi u zgjodh anëtar i Kolegjit të Krishtit në Universitetin e Kembrixhit.
Procesi i zgjedhjes së një presidenti të ri pason një amendament kushtetues që i jep fund mandatit të presidentit Tamas Sulyok përpara përfundimit të tij të planifikuar.