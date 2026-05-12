Kryeministri britanik Starmer njofton vazhdimin me qeverisjen e vendit

Aysu Biçer
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Kryeministri i Britanisë së Madhe, Keir Starmer u tha sot ministrave se do të "vazhdojë me qeverisjen" pavarësisht presionit në rritje për humbjen e fundit zgjedhore të Partisë Laburiste dhe thirrjeve që ai të japë dorëheqje, transmeton Anadolu.
Duke folur në një mbledhje të kabinetit, ai kërkoi të stabilizonte qeverinë e tij pas asaj që e përshkroi si një periudhë "destabilizuese" për Westminsterin.
Sipas një njoftimi nga Nr. 10, ai u tha ministrave: "Siç thashë dje, unë marr përgjegjësinë për këto rezultate zgjedhore dhe marr përgjegjësinë për të sjellë ndryshimin që premtuam".
"48 orët e fundit kanë qenë destabilizuese për qeverinë dhe kjo ka një kosto të vërtetë ekonomike për vendin tonë dhe për familjet. Partia Laburiste ka një proces për të sfiduar një udhëheqës dhe ky proces nuk është aktivizuar", shoi ai.
Starmer theksoi se "Vendi pret që ne të vazhdojmë me qeverisjen. Kjo është ajo që po bëj dhe ajo që duhet të bëjmë si kabinet". Komentet vijnë mes kritikave në rritje brenda Partisë Laburiste pas pengesave zgjedhore të partisë.
Ministrja e Komuniteteve, Miatta Fahnbulleh u bë ministrja e parë e qeverisë që dha dorëheqje, duke iu bashkuar më shumë se 70 deputetëve laburistë që i kanë kërkuar kryeministrit që të japë dorëheqje menjëherë ose të hartojë një afat kohor për largimin nga detyra.
Trazirat u thelluan vonë të hënën në mbrëmje kur Nr. 10 zëvendësoi gjashtë ndihmës ministra që kishin dhënë dorëheqje më herët gjatë mbrëmjes, në atë që dukej të ishte përpjekje për të stabilizuar rangjet e ulëta të qeverisë ndërsa presioni mbi kryeministrin u intensifikua.