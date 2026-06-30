Kryeministri britanik rrit shpenzimet e mbrojtjes me paketë shtesë prej 15 miliardë paundësh

Aysu Biçer
30 qershor 2026•Përditësim: 30 qershor 2026
Kryeministri britanik Keir Starmer njoftoi sot një financim shtesë prej 15 miliardë paundësh për mbrojtjen, përpara publikimit të planit të shumëpritur të shpenzimeve të qeverisë, duke thënë se Britania duhet të përgatitet për një botë më të rrezikshme, raporton Anadolu.
Ai tha se shpenzimet britanike për mbrojtjen do të arrijnë në 80 miliardë paundë në vit deri në vitin 2029 ndërsa disa projekte rrugore dhe energjetike do të anulohen për të ndihmuar në financimin e kësaj rritjeje.
Duke folur përpara publikimit të Planit të Investimeve në Mbrojtje (DIP), Starmer tha: “Kur bota po armatoset dhe agresioni po rritet, mënyra më e mirë për ta shmangur luftën është të përgatitemi për të”.
Plani përfshin 5 miliardë paundë për të zgjeruar përdorimin e dronëve dhe armëve autonome nga forcat e armatosura. Ai paraqet plane që Marina Mbretërore të bëhet një “marinë hibride”, duke kombinuar mjetet vetëdrejtuese dhe inteligjencën artificiale me anijet tradicionale luftarake dhe avionët si dhe parashikon financim për gjashtë anije të reja luftarake.
Njoftimi shkaktoi kritika nga partitë opozitare, me lideren e konservatorëve Kemi Badenoch që e përshkroi planin si të pamjaftueshëm dhe “vetëm rreth gjysmën e asaj që thonë forcat e armatosura se nevojitet”.
Edhe lideri i Demokratëve Liberalë, Ed Davey kritikoi propozimet, duke thënë se ato janë “të vonuara dhe të nënfinancuara”.