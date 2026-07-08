Kryeministri britanik: NATO doli "më e fortë dhe më e bashkuar" pas samitit të Ankarasë

Aysu Biçer
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Kryeministri britanik Keir Starmer tha sot se NATO është “më e fortë dhe më e bashkuar” pas përfundimit të Samitit të saj në Ankara, pavarësisht shqetësimeve se kritikat e presidentit amerikan Donald Trump ndaj Aleancës dhe mosmarrëveshjet për shpenzimet e mbrojtjes mund ta eklipsonin takimin, raporton Anadolu.
“Ne kemi arritur atë që donim të arrinim, që është uniteti”, u tha Starmer gazetarëve në Ankara, duke thënë se NATO ka përmbushur objektivin kryesor të ruajtjes së unitetit.
Trump, i cili më herët kishte kërcënuar se do të ngrinte shqetësimet e tij për çështje si Grenlanda dhe Irani gjatë Samitit, vlerësoi “frymën” e Aleancës pas bisedimeve. Komentet e tij erdhën pas kritikave të përsëritura ndaj anëtarëve të NATO-s për mosshpenzime të mjaftueshme në mbrojtje.
Një çështje qendrore në Samit ishte objektivi i Aleancës që vendet anëtare të rrisin shpenzimet e mbrojtjes në 5 për qind të Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB). Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, u bëri thirrje aleatëve të paraqesin plane “të besueshme” për arritjen e këtij qëllimi.
Trump ka argumentuar vazhdimisht se vendet evropiane duhet të kontribuojnë më shumë financiarisht në NATO, ndërsa liderët evropianë janë përpjekur të ruajnë një qëndrim të bashkuar për bashkëpunimin në siguri, në një kohë të tensioneve në rritje globale.
Starmer tha se marrëdhënia e tij me Trumpin ka mbetur funksionale pavarësisht mosmarrëveshjeve publike mes dy liderëve. “Ne gjithmonë kemi pasur marrëdhënie të mira si individë. Kjo është e rëndësishme, sepse në politikë ka shumë rëndësi të kesh një marrëdhënie që funksionon”, tha ai.
Ai tha se marrëdhënia mes Mbretërisë së Bashkuar dhe SHBA-së mbetet thelbësore për bashkëpunimin në mbrojtje, siguri dhe inteligjencë.
“Jam shumë i vetëdijshëm se aleanca strategjike mes Mbretërisë së Bashkuar dhe SHBA-së është jashtëzakonisht e rëndësishme në mbrojtje, në lidhje me mbrojtjen tonë, sigurinë tonë dhe inteligjencën tonë, ku ne punojmë së bashku 24 orë në ditë, shtatë ditë në javë”, tha Starmer.
Ai shtoi se ruajtja e lidhjeve të ngushta me Washingtonin është e rëndësishme për rolin më të gjerë të Britanisë në NATO.
“Prandaj, mendoj se është e rëndësishme që kryeministri britanik të ketë një marrëdhënie të mirë me presidentin e Shteteve të Bashkuara”, tha ai. “Jam i kënaqur që kjo është ajo që kam qenë në gjendje të arrij. Ky ka qenë qëllimi im. Mendoj se kjo është shumë e rëndësishme për vendin tim dhe kjo është gjithmonë ajo që vjen e para”, shtoi Starmer.
I pyetur nëse Trump i kishte uruar atij suksese para largimit nga Downing Street, Starmer tha: “Po, e bëri dhe ne do të vazhdojmë të jemi në kontakt”.
Samiti u zhvillua në një kohë kur tensionet vazhdonin lidhur me konfliktin mes SHBA-së dhe Iranit, ndërsa Starmer bëri thirrje për rikthim në armëpushim pas asaj që ai e cilësoi si periudhë “sfiduese” prej dy ditësh.
Ai paralajmëroi se paqëndrueshmëria e vazhdueshme mund të ndikojë në faturat e familjeve britanike dhe tha se aleatët duhet të përqendrohen në “dhënien e kontributit të tyre” për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe arritjen e një marrëveshjeje.
Trump ka kërcënuar me sulme të mëtejshme ndaj Iranit, duke e përshkruar udhëheqjen e Teheranit si “llum” dhe “të pandershme”. I pyetur për gjendjen e marrëveshjes fillestare të armëpushimit, Trump tha: “Mendoj se ka përfunduar. Nuk dua të merrem më me ta”.