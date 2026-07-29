Kryeministri britanik: Kujdesi social duhet të rregullohet përpara debatit për vdekjen e asistuar

Aysu Biçer
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
Kryeministri britanik Andy Burnham ka thënë se debati mbi vdekjen e asistuar duhet të shtyhet derisa të përmirësohet financimi për kujdesin social dhe paliativ, transmeton Anadolu.
Duke folur për këtë çështje, Burnham tha se ai besonte se këto shërbime duhet të rregullohen përpara se parlamenti të shqyrtojë ndryshimet në ligjin për vdekjen e asistuar.
Projektligji për të rriturit me sëmundje terminale (fundi i jetës) kaloi Dhomën e Komunave nën Keir Starmer në qershor 2025 si projekt-ligj i një anëtari privat, në vend të politikës së qeverisë, por nuk i përfundoi fazat e tij në Dhomën e Lordëve përpara se të përfundonte sesioni parlamentar.
Projektligji u rifut nga ligjvënësi laburist Lauren Edwards në qershor, me leximin e dytë të planifikuar për në 11 shtator. I pyetur për pozicionin e tij, Burnham tha se ai besonte se duhet të kishte debat për vdekjen e asistuar në një fazë, por argumentoi se çështjet e tjera duhet të kenë përparësi.
"Unë mendoj se ai debat dhe nuk them se nuk duhet të ketë debat në një moment për ato çështje", tha ai.
"Personalisht, mendoj se ka diçka që duhet të ndodhë së pari dhe kjo është rregullimi i financimit të kujdesit paliativ dhe atij social. Mendoj se është shumë sfiduese të prezantosh atë debat më të gjerë në një kontekst ku njerëzit nuk e marrin atë kujdes dhe kanë qetësinë e mendjes për atë kujdes", tha Burnham.
"Dhe kjo është mënyra se si unë e shoh këtë dhe ky është pozicioni që unë do t'i përmbahem", tha kryeministri britanik.