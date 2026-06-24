Kryeministri britanik këmbëngul se po e dorëzon vendin në një "gjendje më të mirë" sesa e ka gjetur

Aysu Biçer
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Kryeministri britanik, Keir Starmer, ka mbrojtur punën e tij në paraqitjen e parë në parlament që nga njoftimi për dorëheqjen e tij në fillim të kësaj jave, duke këmbëngulur se do ta lërë vendin në “gjendje më të mirë” sesa e ka gjetur, raporton Anadolu.
Gjatë seancës së pyetjeve për kryeministrin në Dhomën e Ulët, Starmer hodhi poshtë kritikat e lideres së opozitës konservatore Kemi Badenoch lidhur me performancën ekonomike të qeverisë së tij, planet për shpenzimet e mbrojtjes dhe kohën e largimit të tij.
Starmer u tha deputetëve se "po e dorëzon vendin në gjendje më të mirë sesa e ka gjetur, ndryshe nga paraardhësit e tij konservatorë”, duke argumentuar se qeveria e tij ka rikthyer stabilitetin ekonomik dhe e ka vendosur Britaninë në një pozitë më të fortë për të përballuar pasiguritë globale.
Ai gjithashtu mbrojti kancelaren Rachel Reeves, duke theksuar se kanë punuar së bashku për të përmirësuar pozitat e Partisë Laburiste dhe për të zbatuar agjendën ekonomike të qeverisë.
Badenoch e sfidoi vendimin e kryeministrit për të dhënë dorëheqje, duke pyetur: “Nëse gjithçka është kaq fantastike, pse po jep dorëheqje?"
Një pikë tjetër debati ishte edhe plani i shumëpritur për investimet në mbrojtje. Starmer konfirmoi se strategjia do të publikohet para largimit të tij, pavarësisht raportimeve se pasardhësi mund të kërkojë ta shtyjë ose rishikojë atë.
Plani pritet të publikohet para samitit të ardhshëm të NATO-s në Turqi, që do të mbahet brenda dy javësh.
Andy Burnham shihet gjerësisht si kandidati kryesor për ta zëvendësuar Starmerin dhe mund të bëhet kryeministër në mes të korrikut nëse nuk përballet me kundërshtar. Raportime kanë sugjeruar se Burnham dëshiron t’i rishikojë propozimet për mbrojtjen para se t’i miratojë, por Starmer këmbënguli se planet tashmë janë miratuar nga qeveria e tij.
Zyra e Kryeministrit gjithashtu konfirmoi se Starmer do të mbetet deputet pas dorëheqjes si kryeministër, duke u dhënë fund spekulimeve se mund të shkaktojë zgjedhje të pjesshme duke lënë vendin e tij në parlament.