Kryeministri britanik: Evropa ka nevojë për një rol më të fortë në NATO

Aysu Biçer
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer, bëri thirrje të hënën për një rol më të fortë evropian brenda NATO-s, duke paralajmëruar se varësitë dhe supozimet e gjata rreth sigurisë globale nuk janë më të qëndrueshme, transmeton Anadolu.
"Duhet të ketë një element më të fortë evropian në NATO. Nuk kam asnjë dyshim për këtë. Pra, në të gjithë mbrojtjen dhe sigurinë, tregtinë dhe energjinë, të cilat janë shndërruar në armë, na duhet një Evropë shumë më e fortë që të bashkohet rreth këtyre çështjeve", tha ai në samitin e Komunitetit Politik Evropian në kryeqytetin e Armenisë, Jerevan.
Ai shtoi se Evropa ka qenë "prapa kurbës për shumë kohë" në mbrojtje dhe siguri, duke përmendur mbështetjen e tepërt te partnerët e jashtëm dhe supozimet e vjetruara rreth stabilitetit.
"Tani duhet të jetë Evropa që udhëheq rrugën", vazhdoi ai duke vënë theksin se: "Tani duhet të udhëheqim për të dalë nga kjo dhe duhet ta bëjmë këtë me ritëm të shpejtë".
Udhëheqësit evropianë të hënën po mblidhen për takimin e tetë të samitit të Komunitetit Politik Evropian për të diskutuar bashkëpunim më të ngushtë mbi demokracinë, sigurinë energjetike dhe lidhjet ekonomike.
Samiti i këtij viti, me temë "Ndërtimi i së Ardhmes: Uniteti dhe Stabiliteti në Evropë", do të bashkëkryesohet nga Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa dhe Nikol Pashinyan, kryeministri i Armenisë.
Samiti i parë BE-Armeni do të zhvillohet të martën, me qëllim forcimin e marrëdhënieve dypalëshe. Vitin e kaluar, qeveria armene njoftoi qëllimin e saj për të ndjekur anëtarësimin në BE, duke shënuar një largim nga ndikimi i Moskës.