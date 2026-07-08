Kryeministri britanik diskuton për mbrojtjen me homologët holandezë dhe norvegjezë në Ankara

Beyza Binnur Dönmez
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Kryeministri britanik Keir Starmer mbajti bisedime të veçanta të martën me kryeministrin holandez Rob Jetten dhe kryeministrin norvegjez Jonas Gahr Store në kryeqytetin turk Ankara mbi prokurimin e përbashkët të mbrojtjes, shpenzimet e mbrojtjes, mbështetjen për Ukrainën dhe sigurinë detare, transmeton Anadolu.
Starmer u takua me të dy liderët në Rezidencën Britanike në margjinat e samitit të NATO-s, sipas deklaratave të lëshuara nga Zyra e Kryeministrit të Mbretërisë së Bashkuar. Gjatë takimit të tij me Jetten, udhëheqësit përshëndetën një partneritet të ri detar Britani-Holandë, duke thënë se ai "do të forcojë NATO-n dhe do të mbështesë ndërtimin e anijeve në Mbretërinë e Bashkuar".
Starmer falënderoi gjithashtu Holandën për kontributin e saj në misionin shumëkombësh për të garantuar lirinë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit.
Të dy krerët nënvizuan nevojën për mënyra novatore për financimin e projekteve të mëdha të mbrojtjes dhe diskutuan Mekanizmin Shumëpalësh të Mbrojtjes, një nismë e përbashkët e financimit të mbrojtjes, duke thënë se prokurimi i përbashkët mund të grumbullojë kërkesën, të standardizojë blerjet e pajisjeve dhe të reduktojë kostot.
Në një takim të veçantë me Store-n, udhëheqësit mirëpritën atë që ata e përshkruan si "unitet të fortë" midis aleatëve të NATO-s dhe riafirmuan mbështetjen e tyre për Ukrainën, duke diskutuar se si aleatët mund të vazhdojnë t'i ofrojnë Kievit mjetet për të shtyrë forcat ruse.
Ata shkëmbyen pikëpamje mbi përpjekjet për të siguruar armëpushim të qëndrueshëm në Ngushticën e Hormuzit dhe ranë dakord mbi rëndësinë e prokurimit të përbashkët për të siguruar vlerën për paratë në projektet e mëdha të mbrojtjes.