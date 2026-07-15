Kryeministri australian: Ne nuk duhet ta trajtojmë Inteligjencën Artificiale si kërcënim

Amir Latif Arain
15 korrik 2026•Përditësim: 15 korrik 2026
Kryeministri i Australisë, Anthony Albanese sot përshkroi një kornizë për qasjen e vendit të tij ndaj Inteligjencës Artificiale (IA), duke thënë se IA do të bëhet qendrore për produktivitetin, qëndrueshmërinë ekonomike dhe aftësinë sovrane të vendit, transmeton Anadolu.
Në një fjalim në Universitetin e Sidneit, Albanese përshkroi një grup të ri standardesh për IA-në që do të sigurojë rregulla për qendrat e të dhënave, duke i detyruar ato të minimizojnë përdorimin e ujit dhe të sigurojnë ose të furnizojnë energjinë e tyre, raportoi "Australian Broadcasting Corporation".
Kompanitë e IA-së, shtoi ai, nuk do të jenë në gjendje të përdorin libra, muzikë, art ose lajme australiane për të trajnuar IA-në "pa kontrollin e artistit". Albanese do të kërkojë marrëveshje nga kryeministrat e shteteve dhe kryeministrat e territoreve mbi grupin e ri të standardeve në një takim të kabinetit muajin e ardhshëm.
Duke paralajmëruar se Australia ka dritare të ngushtë për të vendosur "licencën sociale" të IA-së, ai pranoi boshllëqet dhe rreziqet në qasjen aktualisht të fragmentuar ndaj teknologjisë.
"Australia ka një mundësi për të krijuar licencën sociale të IA-së përpara se të rrënjoseshin investimet e mëdha, duke pranuar se qeveria nuk mund të priste derisa kompanitë të kishin ndërtuar tashmë qendrat e të dhënave përpara se të negocionin kushtet", shtoi Albanese.
Ai u siguroi muzikantëve, shkrimtarëve dhe artistëve australianë garanci të forta se do të ruanin kontrollin mbi punën e tyre dhe do të mund të emërtonin çmimin në çdo marrëveshje për të drejtat e autorit me kompanitë e IA-së.
Fjalimi i tij, megjithatë, nuk përfshinte njoftime bindëse lidhur me legjislacionin specifik të IA-së, financimin, stimujt tatimorë, të drejtën e autorit, rregullat e konsumatorit ose të drejtat e vendit të punës, me masa specifike që priten të vijnë pas konsultimit.