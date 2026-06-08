Kryediplomatja e BE-së, Kallas: Lindja e Mesme nuk ka nevojë për një përshkallëzim të mëtejshëm

İlayda Çakırtekin
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas paralajmëroi sot kundër çdo përshkallëzimi të mëtejshëm në Lindjen e Mesme mes tensioneve të rritura midis Tel Avivit dhe Teheranit, duke thënë se rajoni nuk ka nevojë për konflikt të rinovuar, transmeton Anadolu.
"Gjatë natës ne kemi parë përsëri përshkallëzim. Rajoni nuk ka nevojë për një përshkallëzim, por në fakt që palët të ulen në një tryezë bisedimesh dhe të bien dakord", tha Kallas përpara një takimi të ministrave të Mbrojtjes në Nikosia, administrata greke qipriote.
Duke riafirmuar se BE-ja mund të ndihmojë në lehtësimin e përpjekjeve pas një armëpushimi, ajo tha se përparësia e menjëhershme është sigurimi i ndalimit të luftimeve.
"Armëpushimi është shumë i pritur. Ndalimi i kësaj lufte tani, hapja e Ngushticës së Hormuzit dhe më pas përdorimi i kohës për diskutime më të gjata kur bëhet fjalë për temat më të vështira si ato bërthamore, por çështje të tjera kritike që janë atje", shtoi Kallas.
Irani lëshoi disa breshëri raketash drejt Izraelit verior të dielën vonë pas një sulmi ajror izraelit në periferitë jugore të Bejrutit, për të cilat Tel Aviv pretendoi se shënjestroi një qendër komandimi dhe planifikimi të Hezbollahut.
Sulmi izraelit vrau dy persona dhe plagosi 11 të tjerë në një numër paraprak. Sulmi iranian shënoi bombardimin e parë të tillë që nga një armëpushim i brishtë në fillim të prillit.
Një armëpushim i përkohshëm i ndërmjetësuar nga Pakistani u arrit më 8 prill, por negociatat më vonë ngecën mes mosmarrëveshjeve mbi zbatimin e tij dhe zhvillimeve të mëvonshme rajonale.