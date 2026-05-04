Kryediplomatja e BE-së, Kallas: Evropa të forcojë rolin e saj brenda NATO-s

Şeyma Erkul Dayanç
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas tha sot se koha e një tërheqjeje të mundshme të trupave amerikane nga Evropa që thuhet se pritet brenda gjashtë deri në 12 muaj është "e papritur", duke nënvizuar nevojën që Evropa të forcojë rolin e saj brenda NATO-s, transmeton Anadolu.
"Ka patur diskutime për një kohë të gjatë rreth tërheqjes së mundshme të trupave amerikane nga Evropa. Megjithatë, koha e këtij njoftimi vjen si një surprizë", tha ajo gjatë takimit të 8-të të Komunitetit Politik Evropian në Jerevan.
Kallas tha se zhvillimi nxjerr në pah nevojën për të "forcuar ndjeshëm shtyllën evropiane brenda NATO-s" dhe që Evropa "të bëjë më shumë vetë". "Trupat amerikane janë në Evropë jo vetëm për të mbrojtur interesat evropiane, por edhe interesat amerikane", shtoi ajo.
E pyetur për qëndrimin e Donald Trumpit, Kallas tha se asnjë përfaqësues i SHBA-së nuk ishte i pranishëm në takim për të sqaruar qëndrimin e administratës.
Komentet vijnë pasi Pentagoni njoftoi një reduktim të pranisë së trupave amerikane në Gjermani, qendra më e madhe ushtarake amerikane në Evropë, mes tensioneve në rritje midis Washingtonit dhe aleatëve të tij evropianë për shkak të luftës së Iranit dhe tarifave.
Një zëdhënës i Pentagonit tha se rreth 5.000 trupa do të tërhiqen nga Gjermania pas një urdhri nga shefi i mbrojtjes i SHBA-së. Ky veprim vjen pas komenteve të Trumpit që tregojnë se Washingtoni po rishikon praninë e tij ushtarake në Gjermani, pasi kancelari gjerman Friedrich Merz kritikoi SHBA-në për mungesën e një strategjie të qartë daljeje nga lufta me Iranin.
Ajo theksoi rëndësinë strategjike të rajonit të Kaukazit mes tensioneve të vazhdueshme, përfshirë luftën që përfshin Iranin, duke vënë në dukje se Samiti i Jerevanit nënvizon rëndësinë e qëndrueshmërisë dhe lidhshmërisë.
Kallas e përshkroi Korridorin e Mesëm si "jashtëzakonisht të rëndësishëm", duke thënë se zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme kanë përforcuar nevojën për të diversifikuar rrugët tregtare dhe për të zvogëluar varësinë nga rrugët e tranzitit të cenueshme.
"Kjo është arsyeja pse lidhshmëria dhe këto rrugë alternative janë kaq të rëndësishme", tha ajo.
Kallas gjithashtu iu drejtua trajektores politike të Armenisë, duke thënë se vendimet mbi një perspektivë të mundshme evropiane në fund të fundit i takojnë popullit armen përpara zgjedhjeve të ardhshme.