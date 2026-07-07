Kryediplomati turk merr pjesë në një takim me format të kufizuar në kuadër të Samitit të NATO-s në Ankara

Seyit Şamil Kurt
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan mori pjesë në një takim me format të kufizuar të mbajtur si pjesë e Samitit të 36-të të Kryetarëve të Shteteve dhe Qeverive të NATO-s në Ankara, thanë sot burime diplomatike turke, raporton Anadolu.
Takimi u përqendrua në çështjet aktuale të sigurisë, thanë burimet.
Ministrat e Jashtëm nga Gjermania, Mbretëria e Bashkuar, Franca, Italia dhe Polonia morën pjesë gjithashtu në takim, së bashku me Kaja Kallas, përfaqësuesen e lartë të BE-së për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë.
Takimi u mbajt në margjinat e Samitit të NATO-s të organizuar nga Turqia në kryeqytetin turk.
Samiti dy-ditor i Ankarasë, i organizuar nga Turqia, filloi sot me udhëheqës nga 32 shtetet anëtare të NATO-s, disa partnerë nga rajoni i Azi-Paqësorit dhe të ftuar, përfshirë presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy.
Samiti pritet të nxjerrë në pah unitetin dhe solidaritetin aleat pavarësisht tensioneve të fundit në marrëdhëniet transatlantike. Çështjet kryesore përfshijnë ndërtimin e vizionit "NATO 3.0", sipas të cilit Evropa pritet të marrë rol udhëheqës në mbrojtjen konvencionale ndërsa SHBA-ja rivlerëson praninë e saj ushtarake në Evropë.