Kryediplomati turk do të vizitojë Ukrainën për bisedime mbi lidhjet strategjike dhe përpjekjet për paqe

Tuğba Altun
15 korrik 2026•Përditësim: 15 korrik 2026
Ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan do të vizitojë sot Ukrainën për bisedime të fokusuara në forcimin e lidhjeve dypalëshe, avancimin e përpjekjeve drejt një paqeje të qëndrueshme dhe rritjen e sigurisë rajonale, transmeton Anadolu.
Sipas burimeve të Ministrisë së Jashtme turke, Fidan është planifikuar të pritet nga presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy dhe të zhvillojë takime me ministrin e Jashtëm Andrii Sybiha, kreun e zyrës presidenciale Kyrylo Budanov, sekretarin e Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe Mbrojtjes Rustem Umerov, udhëheqësin kombëtar tatar të Krimesë Mustafa Abdulcemil Kirimoglu dhe kryetarin e Mejlisit Tatar të Krimesë, Refat Chubarov.
Gjatë takimeve, Fidan pritet të diskutojë hapat për thellimin e partneritetit strategjik Turqi-Ukrainë dhe zgjerimin e bashkëpunimit në fushat, përfshirë ekonominë, energjinë dhe mbrojtjen. Ai pritet të riafirmojë mbështetjen e Turqisë për pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, ndërsa nënvizon ndihmën e vazhdueshme të Ankarasë për Kievin në platforma të ndryshme.
Pritet që Fidan të theksojë rëndësinë e mbajtjes së përpjekjeve diplomatike drejt një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme në Ukrainë dhe të përsërisë se Turqia mbetet e gatshme të kthejë Ukrainën dhe Rusinë në tryezën e bisedimeve.
Ai pritet të theksojë se lufta Rusi-Ukrainë nuk duhet të përhapet në Detin e Zi, duke theksuar nevojën për të ulur tensionet dhe për të garantuar lirinë dhe sigurinë e lundrimit. Në këtë kontekst, Fidan pritet të deklarojë se sulmet ndaj porteve, anijeve tregtare dhe anijeve të peshkimit janë të papranueshme në asnjë rrethanë ndërsa rikonfirmon angazhimin e Turqisë për ruajtjen e Detit të Zi si një rajon paqeje, stabiliteti dhe bashkëpunimi përmes iniciativave diplomatike.
- Marrëveshja e tregtisë së lirë
Përpara vizitës së Fidanit, Parlamenti i Ukrainës ratifikoi të hënën Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë Turqi-Ukrainë, e cila u nënshkrua më 3 shkurt 2022. Marrëveshja pritet të hyjë në fuqi pasi të nënshkruhet nga Zelenskyy.
Marrëveshja, e cila kishte pritur ratifikimin për katër vjet, pritet t'u japë eksportuesve turq kushte konkurruese të krahasueshme me ato që gëzojnë eksportuesit e BE-së në tregun ukrainas dhe të ndihmojë të dy vendet të arrijnë qëllimin e tyre për të rritur tregtinë dypalëshe në 10 miliardë dollarë.
Tregtia midis Turqisë dhe Ukrainës u rrit nga 6.2 miliardë dollarë në 2024 në 6.6 miliardë dollarë në 2025.
Fidan vizitoi Ukrainën për herë të fundit më 29-30 maj 2025. Vizita më e fundit e një ministri të jashtëm ukrainas në Turqi u zhvillua gjatë Samitit të NATO-s të mbajtur në Ankara më 7-8 korrik.