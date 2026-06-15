Kryediplomati turk dhe e dërguara e OKB-së diskutojnë për çështjen e Qipros

Merve Berker
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan u takua me Maria Angela Holguin Cuellar, e dërguara personale e Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres për Qipron, në kryeqytetin turk Ankara, për të diskutuar mbi zhvillimet e fundit në lidhje me çështjen e Qipros, transmeton Anadolu.
Të dy shqyrtuan kontaktet e të dërguarit me dy krerët e ishullit javën e kaluar, sipas Ministrisë së Jashtme. Gjatë takimit, Fidan tha se Ankaraja mbështet përpjekjet e Guterresit dhe shtoi se Turqia, si fuqi garantuese dhe atdhe, beson se zgjidhja më reale për çështjen e Qipros qëndron në bashkëjetesën e dy shteteve në ishull.
Fidan theksoi se qasjet që nuk njohin të drejtat e natyrshme të popullit turk qipriot, përkatësisht barazinë e tyre sovrane dhe statusin e barabartë ndërkombëtar bazuar në realitetet në ishull, nuk do të japin rezultate.
Qiproja është zhytur në një mosmarrëveshje prej dekadash midis grekëve qipriotë dhe turqve qipriotë, pavarësisht nga një sërë përpjekjesh diplomatike nga OKB për të arritur një zgjidhje gjithëpërfshirëse. Sulmet etnike që filluan në fillim të viteve 1960 i detyruan qipriotët turq të tërhiqen në enklava për sigurinë e tyre.
Në vitin 1974, një grusht shteti qipriot grek që synonte aneksimin e ishullit nga Greqia çoi në ndërhyrjen ushtarake të Turqisë si një fuqi garantuese për të mbrojtur turqit qipriotë nga persekutimi dhe dhuna. Si rezultat, Republika Turke e Qipros Veriore u themelua në vitin 1983.
Vitet e fundit ka pasur një proces paqësor pa ndërprerje, përfshirë një iniciativë të dështuar të vitit 2017 në Zvicër nën kujdesin e vendeve garantuese Turqia, Greqia dhe Britania e Madhe.
Administrata greke qipriote hyri në Bashkimin Evropian në vitin 2004, në të njëjtin vit kur grekët qipriotë bllokuan në mënyrë të vetme një plan të OKB-së për t'i dhënë fund mosmarrëveshjes së gjatë.