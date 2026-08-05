Kryediplomati sirian Shaibani do të vizitojë nesër Turqinë

Can Efesoy
05 gusht 2026•Përditësim: 05 gusht 2026
Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan do të takohet me ministrin e Jashtëm sirian Asad Hasan Shaibani, i cili nesër do të zhvillojë një vizitë pune në Turqi, transmeton Anadolu.
Sipas informacionit të marrë nga Ministria e Punëve të Jashtme, Shaibani do të zhvillojë nesër një vizitë pune në Turqi.
Pritet që ministri Fidan të bëjë një vlerësim gjithëpërfshirës të përpjekjeve të shumëanshme të kryera me mbështetjen e Turqisë për vendosjen e stabilitetit dhe sigurisë së përhershme në Siri gjatë takimeve me homologun e tij sirian.
Ministri Fidan pritet të theksojë se është vërejtur se kapaciteti i Sirisë për të luftuar terrorizmin po përmirësohet gradualisht dhe planifikohet të deklarojë se Turqia është e vendosur të avancojë më tej koordinimin me Sirinë në këtë fushë.
Fidan pritet që të shqyrtojë në këtë kuadër planifikimet për vizitat e nivelit të lartë që do të zhvillohen në periudhën e ardhshme, me synimin për zhvillimin e mëtejshëm, brenda një kuadri institucional, të bashkëpunimit me Sirinë, e cila që nga dhjetori 2024 ka bërë përparim të rëndësishëm në shumë fusha, nga ekonomia dhe siguria deri te pajtimi shoqëror dhe rindërtimi.
Ministri turk, i cili pritet të shprehë nevojën për t'i shtuar një dimension parlamentar marrëdhënieve me Sirinë, e cila ka përshpejtuar hapat e saj drejt institucionalizimit të shtetit me fillimin e aktiviteteve të Asamblesë Popullore Siriane muajin e kaluar, pritet të diskutojë për fazën e arritur në integrimin e pjesës verilindore të Sirisë në qeverinë qendrore, çështje që lidhet ngushtë me Turqinë.
Pritet që Fidan të deklarojë se politikat dhe veprimet izraelite që synojnë të prishin përpjekjet e Sirisë për të vendosur stabilitetin dhe sigurinë janë të papranueshme dhe do të theksojë rëndësinë që Siria të vazhdojë hapat e saj drejt normalizimit pa u tërhequr në një spirale shtesë konflikti në rajon.
Pritet që Fidani në takimin e tij me Shaibanin të shprehë mbështetjen e tij për përpjekjet diplomatike për të siguruar një armëpushim midis SHBA-së dhe Iranit, për të hapur sa më parë ngushticën e Hormuzit dhe për të arritur paqen e përhershme.