Kryediplomati rus mbërrin në Burundi në ndalesën e katërt të turneut në Afrikë

Burç Eruygur
10 korrik 2026•Përditësim: 10 korrik 2026
Ministri i Punëve të Jashtme i Rusisë, Sergey Lavrov, ka mbërritur në Burundi, në ndalesën e katërt të turneut të tij në vendet afrikane që nisi në fillim të kësaj jave, transmeton Anadolu.
Mbërritja e ministrit Lavrov në Burundi u njoftua nga zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme, Maria Zakharova, e cila nuk dha detaje të tjera rreth agjendës së tij gjatë qëndrimit në këtë vend të Afrikës Lindore.
Mbërritja e tij pason vizitat në Etiopi, Niger dhe Mozambik që nga dita e martë.
Deri tani, ai ka zhvilluar bisedime me homologë të ndryshëm dhe të mërkurën mori pjesë në konsultimet ministrore mes Rusisë dhe Aleancës së Shteteve të Sahelit, ku bëjnë pjesë Mali, Burkina Faso dhe Nigeri.
Lavrov gjithashtu është pritur nga udhëheqësit e vendeve që ka vizituar.