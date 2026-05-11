Kryediplomati pakistanez dhe ai saudit diskutojnë mbi situatën rajonale pasi Trumpi refuzoi përgjigjen e Iranit

Saadet Gökce
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Ministri i Punëve të Jashtme i Pakistanit, Ishaq Dar dhe homologu i tij saudit, Faisal bin Farhan, kanë diskutuar për situatën rajonale pasi presidenti amerikan, Donald Trump, refuzoi përgjigjen e Iranit, transmeton Anadolu.
Ministria e Punëve të Jashtme e Pakistanit njoftoi se Princi Faisal gjatë një telefonate vlerësoi “rolin konstruktiv” të Pakistanit dhe ritheksoi mbështetjen për përpjekjet e Islamabadit që synojnë promovimin e paqes dhe stabilitetit rajonal, veçanërisht në kontekstin e angazhimit të vazhdueshëm midis Iranit dhe SHBA-së.
Të dy liderët diskutuan rëndësinë e mbrojtjes së sigurisë detare, përfshirë në Ngushticën e Hormuzit si dhe ranë dakord të mbeten në kontakt të ngushtë lidhur me zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar kundërpërgjigje nga Teherani kundër Izraelit si dhe ndaj aleatëve amerikanë në Gjirin Persik, bashkë me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhonin një marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi më vonë u zgjat nga presidenti amerikan, Donald Trump, pa afat të caktuar.
Të dielën, Irani i dërgoi Pakistanit përgjigjen e tij ndaj një propozimi amerikan për përfundimin e luftës, por Trumpi e hodhi poshtë atë duke e quajtur “plotësisht të papranueshme”.