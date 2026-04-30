Kryediplomati kinez: Tajvani është rreziku më i madh në marrëdhëniet Washington-Pekin

Islam Uddin
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Ministri i Punëve të Jashtme i Kinës, Wang Yi, i ka thënë homologut të tij amerikan, Marco Rubio, se Tajvani është rreziku më i madh në marrëdhëniet Washington-Pekin, transmeton Anadolu.
Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës, Mao Ning, në rrjetin social amerikan X njoftoi se kryediplomati kinez e përcolli këtë mesazh gjatë një telefonate me sekretarin amerikan
“Çështja e Tajvanit lidhet me interesat thelbësore të Kinës dhe është rreziku më i madh në marrëdhëniet Kinë-SHBA. Pala amerikane duhet të respektojë zotimet e saj dhe të bëjë zgjedhjen e duhur, për të hapur hapësirë të re për bashkëpunim Kinë-SHBA dhe për të kontribuar në paqen botërore”, tha Wang.
Ai theksoi se marrëdhëniet mes Kinës dhe SHBA-së kanë mbetur përgjithësisht të qëndrueshme nën udhëzimin strategjik të liderëve të tyre, duke e përshkruar diplomacinë në nivel të krerëve të shtetit si “spirancë” të marrëdhënieve dypalëshe.
Ai tha se ruajtja e këtij stabiliteti i shërben interesave të të dy vendeve dhe përputhet me pritjet globale.
Kryediplomati kinez gjithashtu bëri thirrje për rritje të bashkëpunimit dhe përmirësim të menaxhimit të konflikteve, duke sugjeruar që të dy palët të punojnë drejt një marrëdhënieje “strategjike, konstruktive dhe të qëndrueshme” të bazuar në respekt të ndërsjellë dhe bashkëjetesë paqësore.
Deklaratat e ministrit kinez vijnë në një kohë tensionesh gjeopolitike mes dy fuqive, me Tajvanin që mbetet një pikë qendrore mosmarrëveshjeje në diskutimet më të gjera për sigurinë, sovranitetin dhe stabilitetin rajonal.
Kjo ndodh para vizitës së planifikuar të presidentit amerikan Donald Trump në Kinë, sipas Shtëpisë së Bardhë më 14 dhe 15 maj, edhe pse Pekini nuk i ka konfirmuar ende datat.
Gjithashtu kjo ishte telefonata e parë publike mes dy kryediplomatëve që nga lufta SHBA-Izrael kundër Iranit më 28 shkurt.