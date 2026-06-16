Kryediplomati iranian: Përfundimi i luftës në Liban, parakusht për fundin e konfliktit me Iranin

Serdar Dincel
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi tha sot se një fund i luftës në të gjitha frontet, duke përfshirë ndërprerjen e sulmeve izraelite në Liban, është "parakusht" për t'i dhënë fund luftës midis Iranit dhe SHBA-Izraelit, njofton agjencia shtetërore iraniane e lajmeve IRNA, transmeton Anadolu.
"Frontet e Libanit dhe Iranit u bënë disi të lidhura dhe të varura nga njëra-tjetra. Që nga dita e parë, Republika Islamike e Iranit e konsideroi përfundimin e luftës në Liban një parakusht për t'i dhënë fund luftës me Iranin", tha Araghchi në një mbledhje të misioneve ndërkombëtare në kryeqytetin Teheran.
"Tani që kemi arritur në një fund të luftës, fundi i luftës do të jetë gjithashtu në Liban", tha ai duke e quajtur armëpushimin në Liban "pjesë të pandashme" të marrëveshjes së shpallur së fundmi me SHBA-në.
Fundi i luftës u shpall të hënën në mëngjes me kohën e Iranit, tha kryediplomati iranian, duke shtuar se memorandumi i mirëkuptimit do të hyjë zyrtarisht në fuqi të premten.
Bisedimet e ardhshme mes SHBA-së dhe Iranit, të vendosura për të filluar të premten në Zvicër, do të ndahen në dy faza, tha Araghchi, njoftoi agjencia e gjysmë-zyrtare iraniane e lajmeve Tasnim.
Ai tha se faza e parë do të trajtojë çështjet, përfshirë Ngushticën e Hormuzit, kufizimet detare dhe rindërtimin pas konfliktit të infrastrukturës së Iranit, ndërsa faza e dytë do të fokusohet në çështjet bërthamore dhe lehtësimin e sanksioneve që do të zgjidhen në një marrëveshje përfundimtare.