Kryediplomati iranian detajon memorandumin e propozuar me SHBA-në, thotë se lufta do të përfundojë në të gjitha frontet

Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi tha të premten se memorandumi i propozuar i mirëkuptimit midis Iranit dhe SHBA-së do t’i jepte fund zyrtarisht konfliktit në të gjitha frontet, përfshirë Libanin, duke hapur rrugën për negociata mbi lehtësimin e sanksioneve, programin bërthamor të Iranit dhe marrëveshje për sigurinë rajonale, transmeton Anadolu.
Në një intervistë për transmetuesin shtetëror IRIB, Araghchi tha se dokumenti, i njohur si “Memorandumi i Mirëkuptimit i Islamabadit”, do të shënonte përfundimin formal të luftës.
“Përfundimi i luftës do të deklarohet në të gjitha frontet, përfshirë Libanin”, tha ai.
Araghchi tha se memorandumi i propozuar përfshin angazhime për të mos nisur luftë, për të mos kërcënuar me përdorimin e forcës dhe për të mos ndërhyrë në punët e brendshme të njëri-tjetrit.
Ai tha se marrëveshja gjithashtu do të përfshijë angazhime të ndërsjella për respektimin e sovranitetit.
“Për herë të parë në 47 vjet, Shtetet e Bashkuara deklarojnë shprehimisht se respektojnë sovranitetin e Republikës Islamike të Iranit”, tha Araghchi.
– Proces negociatash në dy faza
Sipas Araghchi, negociatat do të zhvillohen në dy faza.
Faza e parë përfshin nënshkrimin e memorandumit të mirëkuptimit, ndërsa faza e dytë do të përbëhet nga negociata për një marrëveshje përfundimtare.
Ai tha se çështjet që lidhen me lehtësimin e sanksioneve, pasurimin e uraniumit, stokun e uraniumit të pasuruar të Iranit dhe një fond rindërtimi për Iranin do të trajtohen në fazën e dytë.
Araghchi tha se raundi i dytë i negociatave pritet të zgjasë 60 ditë, megjithëse periudha mund të zgjatet nëse të dy palët janë të kënaqura me përparimin e arritur.
Nëse negociatat nuk arrijnë një marrëveshje përfundimtare, secila palë mund të kthehet në pozicionin e mëparshëm, shtoi ai.
– Ngushtica e Hormuzit, asetet e ngrira
Araghchi tha se menaxhimi i ardhshëm i Ngushticës së Hormuzit do të ndryshojë sipas planeve të Iranit.
“Ngushtica e Hormuzit është nën sovranitetin e Iranit dhe Omanit”, tha ai, duke shtuar se Teherani dhe Maskati së shpejti do të lëshojnë një deklaratë të përbashkët për menaxhimin e këtij ujëkalimi strategjik.
Ai tha se Irani po konsultohet me partnerë, përfshirë Kinën dhe Omanin, për menaxhimin e trafikut detar në ngushticë.
“Shpata jonë do të qëndrojë gjithmonë mbi Ngushticën e Hormuzit”, tha ai, duke shtuar se Irani nuk do të vendosë tarifa tranziti, por do të marrë tarifa shërbimi.
Araghchi gjithashtu tha se bllokada detare e vendosur ndaj Iranit duhet të hiqet plotësisht sipas memorandumit të propozuar.
Ai tha se të gjitha asetet iraniane të ngrira duhet të lirohen dhe nuk mund të bllokohen përsëri sipas marrëveshjes.
– Uraniumi i pasuruar
I pyetur për transferimin e uraniumit të pasuruar, Araghchi tha se qëndrimi i Teheranit mbetet i pandryshuar.
“Qëndrimi ynë gjithmonë ka qenë se nëse duhet të trajtohet uraniumi i pasuruar në nivel të lartë, mënyra e vetme e pranueshme është hollimi brenda Iranit”, tha ai.
Ai shtoi se Irani po kërkon formulime në negociata që pasqyrojnë këtë qasje.
Araghchi theksoi se ende nuk janë marrë vendime përfundimtare për nivelet e pasurimit të uraniumit apo për rezervat e Iranit.
– Rishikimi i brendshëm dhe nënshkrimi
Ministri i Jashtëm tha se Këshilli i Lartë i Sigurisë Kombëtare i Iranit ka mbikëqyrje të plotë të negociatave dhe ka shqyrtuar të gjitha dispozitat e draftit të memorandumit.
Ai tha se ekzistojnë dallime mendimesh mes zyrtarëve për tekstin, por vendimet përfundimtare do të merren kolektivisht.
Sipas Araghchit, memorandumi ka më pak se dy faqe dhe është negociuar fjalë për fjalë.
Ai tha se marrëveshja mund të nënshkruhet brenda disa ditësh sapo të përfundojnë fazat përfundimtare të negociatave.
“Nënshkrimi do të bëhet në mënyrë digjitale dhe në distancë”, tha ai.
Araghchi shtoi se nëse angazhimet e përfshira në memorandum nuk zbatohen nga pala tjetër, Irani nuk do të kalojë në fazën e dytë të negociatave.