Kryediplomati francez mirëpret marrëveshjen kornizë Liban-Izrael në një telefonatë me sekretarin Rubio

Necva Taştan Sevinç
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Ministri i Jashtëm francez, Jean-Noel Barrot përshëndeti marrëveshjen kuadër midis Libanit dhe Izraelit në një telefonatë me sekretarin e Shtetit të SHBA-së Marco Rubio, duke rikonfirmuar gatishmërinë e Francës për të mbështetur zbatimin e saj, tha sot Ministria e Jashtme, transmeton Anadolu.
Sipas ministrisë, Barrot dhe Rubio mirëpritën marrëveshjen dhe "rolin vendimtar" të luajtur nga SHBA-ja në arritjen e saj. Barrot ripohoi gatishmërinë e Francës për të kontribuar në zbatimin e marrëveshjes "në mënyrë që të lejojë rivendosjen e plotë të sovranitetit libanez, ushtrimin nga shteti libanez të monopolit të tij të armëve dhe tërheqjen e ushtrisë izraelite nga territori libanez, duke garantuar sigurinë e Izraelit dhe Libanit".
Më 26 qershor, Bejruti dhe Tel Avivi nënshkruan një kornizë të ndërmjetësuar nga SHBA-ja, që synon të lehtësojë një tërheqje graduale të Izraelit nga territori libanez dhe të reduktojë armiqësitë përgjatë kufirit. Ofensiva e fundit izraelite në Liban filloi në fillim të marsit, pas hakmarrjes së Hezbollahut ndaj luftës së Iranit.
Të dy ministrat shqyrtuan gjithashtu zbatimin e memorandumit të lidhur mes SHBA-së dhe Iranit më 14 qershor dhe të nënshkruar nga presidenti amerikan Donald Trump në Versajë më 17 qershor.
Barrot përsëriti nevojën për një "marrëveshje të fortë dhe të verifikueshme" që garanton se Irani nuk do të pajiset kurrë me armë bërthamore. Thirrja mbuloi gjithashtu situatën në Ukrainë pas diskutimeve në samitin e fundit të G7 në Evian si dhe përgatitjet për samitin e NATO-s që do të mbahet në Ankara më 7-8 korrik.