Kryediplomati francez: Marrëveshja me Iranin nuk duhet të na bëjë të harrojmë katastrofën në Palestinë

İlayda Çakırtekin
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Ministri i Jashtëm i Francës, Jean-Noel Barrot paralajmëroi sot se konflikti me Iranin nuk duhet të lë në hije "katastrofën që po zhvillohet në Palestinë", transmeton Anadolu.
"Situata nuk duhet të na bëjë të harrojmë katastrofën në Palestinë, në Gaza si dhe në Bregun Perëndimor", tha Barrot përpara Këshillit të Punëve të Jashtme të BE-së në Luksemburg.
Ai kujtoi se Franca ka vendosur tashmë sanksione kombëtare ndaj ministrit izraelit të Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, së bashku me sanksionet e koordinuara me disa vende të tjera kundër 26 individëve dhe subjekteve të akuzuar për përshpejtimin e zgjerimit të vendbanimeve në Bregun Perëndimor.
"Ne duam që këto sanksione të miratohen në nivel evropian për të dërguar një sinjal të qartë: Evropa nuk mund të pranojë shpërthimin e dhunës dhe zgjerimin e vazhdueshëm të pakontrolluar të vendbanimeve në Bregun Perëndimor, i cili kërcënon mundësinë e paqes në Lindjen e Afërt dhe të Mesme", tha Barrot.
Ai ripohoi se Franca, së bashku me disa vende të tjera, do t'i kërkojë zyrtarisht Komisionit Evropian të parandalojë importet në bllok të produkteve me origjinë nga vendbanimet ilegale në Bregun Perëndimor. "Ne nuk mund të pranojmë që Evropa, direkt ose indirekt përmes tregtisë së saj, të mbështesë këto aktivitete të paligjshme që minojnë mundësinë e paqes midis Izraelit dhe Palestinës", tha më tej Barrot.
Sipas tij, marrëveshja e sapo shpallur midis SHBA-së dhe Iranit, pas muajsh luftimesh, duhet t'i japë fund armiqësive në të gjitha frontet, përfshirë Libanin, "që duhet të lejojë rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe nisjen e negociatave gjithëpërfshirëse që synojnë rivendosjen e stabilitetit dhe sigurisë në rajon".
Barrot tha se misioni ndërkombëtar që synon të sigurojë rifillimin e trafikut detar përmes Ngushticës së Hormuzit "tashmë është tashmë".