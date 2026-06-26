Kryediplomatët e Turqisë dhe Kanadasë zhvillojnë bisedime në Otava

Abdulbesar Ademi
26 qershor 2026•Përditësim: 26 qershor 2026
Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë, Hakan Fidan, është takuar në kryeqytetin Otava me homologen e tij kanadeze, Anita Anand, gjatë një vizite zyrtare me qëllim forcimin e lidhjeve dypalëshe dhe strategjike, raporton Anadolu.
Gjatë bisedimeve në nivel delegacionesh, Fidan dhe Anand diskutuan zgjerimin e partneriteteve politike dhe ekonomike përpara Samitit të ardhshëm të NATO-s, i planifikuar të mbahet më 7-8 korrik në Ankara.
Ata shkëmbyen pikëpamje mbi çështje urgjente rajonale dhe globale, përfshirë situatën në Lindjen e Mesme dhe luftën në Ukrainë.
Diskutimet u përqendruan gjithashtu në rritjen e tregtisë dypalëshe dhe shqyrtimin e mundësive të përbashkëta në sektorë kyç si energjia, mbrojtja, industria ajrore dhe hapësinore, si dhe minierat.
Vizita shënon udhëtimin e parë zyrtar dypalësh të ministrit Fidan në Kanada që nga emërimi i tij si ministër i Punëve të Jashtme.