Kryediplomatët e Belgjikës dhe Australisë do të vizitojnë Kinën mes krizës në Lindjen e Mesme

Riyaz Khaliq Khaliq
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Pekini njoftoi se këtë javë diplomatët më të lartë të Belgjikës dhe Australisë do të vizitojnë Kinën mes konfliktit të vazhdueshëm SHBA-Iran i cili ka goditur furnizimet globale me energji, transmeton Anadolu.
Udhëtimet e zëvendëskryeministrit dhe ministrit të Jashtëm të Belgjikës, Maxime Prevot dhe ministres së Jashtme të Australisë, Penny Wong vijnë me ftesë të ministrit të Jashtëm kinez, Wang Yi.
Prevot do të vizitojë Kinën nga 27 prilli deri më 1 maj, tha Ministria e Jashtme kineze. Në një deklaratë të veçantë, ministria tha se Wong është planifikuar të vizitojë Kinën nga 28 deri më 30 prill.
Vizitat e ministrave të Jashtëm në Pekin vijnë në një kohë kur një armëpushim midis Washingtonit dhe Teheranit vazhdon pa asnjë marrëveshje aktuale për t'i dhënë fund luftës.
Konflikti i nisur nga SHBA-ja dhe Izraeli më 28 shkurt, i ka lënë vendet aziatike të përballen me vështirësi në importimin e naftës nga Lindja e Mesme, pasi Teherani dhe Washingtoni kanë bllokuar Ngushticën e Hormuzit, një rrugë ujore kyçe përmes së cilës rrjedhin rreth 20 për qind e furnizimeve globale me energji.