Kreu i Komitetit për Harmonizimin me BE-në i Kuvendit të Turqisë takohet me një delegacion nga Kuvendi i Shqipërisë

Meriç Ürer
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Kryetari i Komitetit për Harmonizimin me Bashkimin Evropian (BE) të Asamblesë së Madhe Kombëtare Turke, Burhan Kayaturk u takua me kryetarin e Komitetit të Punëve të Jashtme dhe Çështjeve të BE-së të Parlamentit të Shqipërisë, Igli Hasanin dhe delegacionin që e shoqëronte, raporton Anadolu.
Gjatë takimit i cili u zhvillua në Asamblenë e Madhe Kombëtare Turke dhe në të cilin morën pjesë edhe anëtarë të Komitetit të Harmonizimit të BE-së, Kayaturk deklaroi se Shqipëria është një vend mik dhe vëllazëror.
Duke shprehur kënaqësinë e tij për pritjen e delegacionit, Kayaturk tha se Turqia dhe Shqipëria, të dyja aleate të NATO-s, kanë marrëdhënie të mrekullueshme.
Ai vuri në dukje se marrëdhënia Turqi-Shqipëri bazohet në historinë e përbashkët të të dy vendeve dhe ka fituar vrull vitet e fundit përmes vizitave reciproke të nivelit të lartë, duke shtuar se ata dëshirojnë të rrisin kontaktet ndërparlamentare në këtë kontekst.
Kayaturk, duke përcjellë se kryetari i Asamblesë së Madhe Kombëtare Turke, Numan Kurtulmus dëshiron të vizitojë Shqipërinë në të ardhmen e afërt, tha: "Ne i kushtojmë shumë rëndësi zhvillimit të mëtejshëm të marrëdhënieve tona ekonomike dhe tregtare. Në këtë kontekst, presim me padurim Sesionin e 3-të të Këshillit të Bashkëpunimit të Nivelit të Lartë që do të mbahet në Ankara. Për më tepër, duhet ta mbajmë takimin e ardhshëm të Komisionit të Përbashkët Ekonomik pa vonesë".
"Zhvillimet e fundit kanë treguar se procesi i pranimit fiton vrull kur BE-ja demonstron vullnetin e nevojshëm politik. Në këtë kontekst, sigurimi i transparencës, drejtësisë dhe trajtimit të barabartë gjatë gjithë procesit të zgjerimit është jetik. Ne i kushtojmë shumë rëndësi anëtarësimit në BE dhe mbështesim fuqimisht dëshirën tuaj për t'u bërë anëtar i plotë i BE-së. Shpresojmë që BE-ja do të na trajtojë ne dhe ju në mënyrë të drejtë dhe do të përshpejtojë procesin e anëtarësimit", tha Kayaturk.
Kryetari i Komisionit të Punëve të Jashtme dhe Çështjeve të BE-së të Parlamentit të Shqipërisë, Hasani theksoi se marrëdhëniet midis dy vendeve janë me rëndësi strategjike dhe se ata e konsiderojnë Turqinë një vend vëllazëror.
"Sidomos në dritën e ngjarjeve të fundit, të qenit aleatë nën ombrellën e NATO-s është jashtëzakonisht e rëndësishme për ne. Marrëdhëniet midis dy vendeve datojnë brez pas brezi. Përveç lidhjeve kulturore dhe shoqërore, ekonomia është gjithashtu një aspekt thelbësor. Ne shpresojmë për përparimin e marrëdhënieve midis dy vendeve në të gjitha fushat, veçanërisht në marrëdhëniet ndërparlamentare", tha Hasani.
Kryetarja e Grupit të Miqësisë Ndërparlamentare Turqi-Shqipëri, Fatma Aksal u takua gjithashtu me Hasanin dhe delegacionin e tij.
Aksal deklaroi se ata e shohin dialogun parlamentar si një mjet të domosdoshëm për pasurimin e marrëdhënieve midis dy vendeve dhe zhvillimin e besimit dhe mirëkuptimit të ndërsjellë midis përfaqësuesve të dy popujve, duke shtuar se dimensioni ekonomik është qendror për marrëdhëniet dypalëshe.
Kreu i Komisionit të Punëve të Jashtme dhe Çështjeve të BE-së të Parlamentit të Shqipërisë, Hasani theksoi se si parlamentarë, ata do të punojnë gjithmonë për të forcuar lidhjet e miqësisë midis dy vendeve.