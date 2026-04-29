Kreu i komisionit parlamentar turk, Fuat Oktay, pret në takim delegacionin parlamentar nga Shqipëria

İsa Toprak
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Fuat Oktay, kryetar i Komisionit të Punëve të Jashtme të Asamblesë së Madhe Kombëtare Turke, është takuar me Igli Hasanin, kryetar i Komisionit të Punëve të Jashtme dhe Çështjeve të BE-së të Parlamentit të Shqipërisë, si dhe me delegacionin që e shoqëronte, raporton Anadolu.
Gjatë takimit, i cili u zhvillua në Asamblenë e Madhe Kombëtare Turke dhe në të cilin morën pjesë edhe anëtarë të Komisionit të Punëve të Jashtme, Oktay deklaroi se lidhjet e thella shoqërore dhe kulturore midis dy vendeve vazhdojnë.
Duke theksuar partneritetin strategjik midis dy vendeve, Oktay tha se vizitat reciproke të nivelit të lartë luajnë një rol të rëndësishëm në ruajtjen e këtij bashkëpunimi.
"Vëllimi tregtar midis Turqisë dhe Shqipërisë është rreth 1 miliard dollarë", njoftoi Oktay, duke theksuar se kjo është shumë poshtë nivelit të dëshiruar dhe se ekziston potenciali për ta rritur këtë shifër në të dy vendet.
Oktay foli për konfliktet dhe luftërat në botë dhe në rajon, duke u shprehur se këto ngjarje gjithashtu kërcënojnë stabilitetin dhe sigurinë globale.
Hasani, nga ana e tij, shprehu kënaqësinë e tij që ndodhet në Turqi dhe falënderoi Oktay-in për mikpritjen e tij.
Ai tha se përpjekjet dhe roli ndërmjetësues i presidentit Recep Tayyip Erdogan në gjetjen e zgjidhjeve në Ukrainë, Gaza dhe Iran janë pritur me vëmendje të konsiderueshme në rajon dhe në nivel global.
Pas fjalimeve, takimi vazhdoi me dyer të mbyllura.