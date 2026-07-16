Kremlini: Rusia mirënjohëse ndaj Turqisë për gatishmërinë për të lehtësuar një zgjidhje në Ukrainë

Burç Eruygur
16 korrik 2026•Përditësim: 16 korrik 2026
Kremlini tha sot se Rusia është mirënjohëse ndaj Turqisë për gatishmërinë e saj për të lehtësuar një zgjidhje në Ukrainë, transmeton Anadolu.
"Ne jemi të vetëdijshëm për gatishmërinë e miqve tanë turq për të vazhduar të lehtësojnë një zgjidhje paqësore të situatës në Ukrainë. Ne i jemi mirënjohës palës turke për këtë", tha zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov në një konferencë për media. Ai tha se Rusia nuk sheh asnjë perspektivë të menjëhershme për rifillimin e negociatave mbi konfliktin, por megjithatë mbetet e hapur për bisedime.
Turqia priti bisedimet e paqes Rusi-Ukrainë në Stamboll në verën e vitit 2025, ndërsa tre raunde u mbajtën këtë vit në Abu Dhabi dhe Gjenevë. Negociatat, megjithatë, kanë mbetur të ndërprera që nga lufta në Iran. Ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan tha sot në Kiev se rifillimi i procesit të Stambollit do të ishte i dobishëm.
Peskov argumentoi se shumë konflikte janë "shumë komplekse në strukturën e tyre" dhe zgjidhja e tyre përmes një "marrëveshjeje", duke iu referuar SHBA-së, mund të jetë "e pamundur". "Kërkon një proces zgjidhjeje të gjatë, komplekse dhe gjithëpërfshirëse. Kjo është mënyra e vetme për të arritur një zgjidhje", tha Peskov.
Ai u përmbajt nga krahasimi apo tërheqja e paraleleve midis situatës në Ukrainë dhe Iran, duke thënë: “Çdo konflikt është unik në thelbin e tij dhe në grupin e detajeve që duhet të zgjidhen gjatë procesit të zgjidhjes".
Duke folur për Iranin, Peskov tha se Rusia, si vendet e tjera, ka vërejtur me shqetësim një raund të ri destabilizimi në Gjirin Persik. "E gjithë kjo është e mbushur me pasoja negative të vazhdueshme për ekonominë globale, të cilat nuk mund të mos shkaktojnë shqetësim", tha Peskov duke e përshkruar gjendjen e ekonomisë globale si “mjaft të tmerrshme”.
Zëdhënësi komentoi gjithashtu zhvillimet në Ukrainë, duke thënë se ndryshimet në qeveri nuk janë të një rëndësie thelbësore për Rusinë. “Ajo që është e rëndësishme për ne është të zgjidhim situatën dhe të sigurojmë interesat tona”, tha Peskov, duke pranuar se Moska monitoron të gjitha lajmet në lidhje me Kievin.