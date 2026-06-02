Kremlini: Rusia mban kontakte me SHBA-në, por bisedimet për Ukrainën mbeten në pritje

Burç Eruygur
02 qershor 2026•Përditësim: 02 qershor 2026
Rusia po mban kontakte me SHBA-në, por diskutimet për luftën me Ukrainën mbeten në pritje, tha sot Kremlini, transmeton Anadolu.
Në një konferencë për mediat, zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov ripohoi qëndrimin rus se arritja e qëllimeve në mënyrë paqësore është preferencë dhe se vendi është i gatshëm të përfshihet në negociata.
“Nëse jo, nëse pala tjetër vazhdon të zvarritë procesin, duke refuzuar bisedimet e vërteta të paqes dhe vendimet serioze që do të hapin rrugën për zgjidhje paqësore, operacioni ushtarak special do të vazhdojë”, tha Peskov.
Ai ripërsëriti kërkesën e Rusisë drejtuar Ukrainës për t'u tërhequr nga rajoni i Donbasit dhe se lufta mund të përfundojë "deri në fund të ditës" pas një hapi të tillë.
Peskov shtoi se ndërsa bisedimet për Ukrainën mbeten në pritje, Rusia po mban kontakte me SHBA-në.
"Kontaktet përmes kanaleve ekzistuese vazhdojnë në mënyrë të vazhdueshme", u shpreh Peskov.
Bisedimet e paqes për t'i dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë kanë shënuar ngadalësim që nga lufta e SHBA-së dhe Izrael kundër Iranit, e cila aktualisht është pezull ndërsa përpjekjet për zgjidhje të përhershme janë duke u zhvilluar.