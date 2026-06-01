Kremlini: Kapja e anijes ruse nga Franca në Oqeanin Atlantik është e paligjshme

Burç Eruygur
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Kremlini tha sot se ndalimi nga Franca i një cisterne nën sanksione ndërkombëtare që udhëtonte nga Rusia në Oqeanin Atlantik është "i paligjshëm", transmeton Anadolu.
"Ne i konsiderojmë veprimet e tilla si të paligjshme dhe në kufi me piraterinë ndërkombëtare", tha zëdhënësi Dmitry Peskov në një konferencë për media në Moskë.
Ai mohoi pretendimet se ndalimi i anijeve që lundrojnë nga Rusia është në përputhje me ligjin ndërkombëtar.
"Rusia po ndërmerr një sërë masash për të garantuar sigurinë e ngarkesave të saj dhe do të vazhdojë të marrë këto masa, duke marrë parasysh përvojën negative që ka pasur", theksoi Peskov.
Më herët gjatë ditës, presidenti francez Emmanuel Macron tha se marina e vendit të tij ndaloi një cisternë të sanksionuar që udhëtonte nga Rusia, duke e përshkruar këtë veprim si pjesë të përpjekjeve për të zbatuar sanksionet dhe për të mbështetur ligjin detar.