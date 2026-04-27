Koreja e Veriut hap memorialin për të nderuar ushtarët e saj të rënë në luftën Rusi-Ukrainë

Amir Latif Arain
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Koreja e Veriut ka hapur një muze përkujtimor në nder të trupave të saj të vrarë gjatë luftës përkrah Rusisë në luftën kundër Ukrainës, me udhëheqësin Kim Jong Un që bëri thirrje për forcimin e lidhjeve midis Phenianit dhe Moskës në një "forcë të fuqishme", raportuan sot mediat shtetërore, transmeton Anadolu.
Ceremonia e hapjes së Muzeut Përkujtimor të Bëmave Luftarake në Operacionet Ushtarake Jashtë Vendit u mbajt të dielën në Phenian me rastin e përvjetorit të parë të çlirimit të rajonit Kursk nga forcat ukrainase, raportoi Agjencia Qendrore Koreane e Lajmeve.
Në ceremoninë e mbajtur për të shënuar rimarrjen e Rusisë më 26 prill 2025 të rajonit të Kurskut në vijën e frontit nga Ukraina morën pjesë zyrtarë të lartë nga Koreja e Veriut dhe Rusia, përfshirë kryetarin e parlamentit të Rusisë, Vyacheslav Volodin dhe ministrin e Mbrojtjes, Andrey Belousov.
Duke folur në ceremoni, Kim tha se "muzeu përkujtimor përfaqëson angazhimin e Koresë së Veriut dhe Rusisë për të forcuar lidhjet dypalëshe, të cilat u farkëtuan në gjak".
"Pavarësisht se si ndryshojnë rregullat e luftës dhe kurdo dhe kudo që ndodh një krizë, ne duhet të forcohemi në një fortesë të sinqertë, të përkushtuar dhe të fuqishme me fuqi të bashkuar", u citua të ketë thënë ai. Lideri verikorean tha se Koreja e Veriut dhe Rusia "penguan ringjalljen e fashizmit dhe shtypën ambiciet e luftës të forcave hegjemonike duke luftuar krah për krah për të mbrojtur paqen dhe sovranitetin".
Presidenti rus, Vladimir Putin në një letër, tha se memoriali "padyshim do të jetë një simbol i qartë i miqësisë" midis dy vendeve. "Jam i bindur se ne do të vazhdojmë të forcojmë partneritetin gjithëpërfshirës strategjik midis Federatës Ruse dhe RPDK-së me përpjekje të përbashkëta", tha Putin duke përdorur akronimin për emrin zyrtar të Koresë së Veriut, Republika Popullore Demokratike e Koresë.
Gjatë dekadës së fundit, Rusia dhe Koreja e Veriut kanë zhvilluar partneritet gjithëpërfshirës strategjik të formalizuar me një traktat në vitin 2024. Të dy vendet premtuan mbështetje të ndërsjellë ushtarake nëse ndonjëra prej tyre sulmohet nga një palë e tretë.
Në gusht të vitit 2025, Koreja e Veriut dërgoi rreth 1.000 inxhinierë ushtarakë në rajonin Kursk të Rusisë për të ndihmuar forcat ruse në pastrimin e minave tokësore të vendosura gjatë luftimeve me trupat ukrainase. Dislokimi pasoi një dërgim të mëparshëm të rreth 15 mijë trupave luftarake për të mbështetur përpjekjet luftarake të Rusisë, sipas agjencisë së spiunazhit të Koresë së Jugut, e cila pretendon se Koreja e Veriut humbi 2.000 trupa në luftë.